女兒掛病號「驚爆懷孕」！女星崩潰哭曝：我不想這麼早當阿嬤

八點檔年度大戲《寶島西米樂 傳承》中，尹昭德與黃瑄飾演的「梅樹師」與「曉蘭」夫妻，因女兒「海珍」身體不適就醫，卻意外得知女兒已懷孕的消息。尹昭德下戲後回到休息室仍紅著眼眶，難掩激動的情緒：「原本以為只是身體不舒服，這樣就已經夠擔心了，結果居然是懷孕。到底要多悲慘他們才會甘願？對爸媽來說這是多麼殘忍又心痛的一件事。」

蔡祥（左）劇中情緒崩潰跟黃瑄拉扯。（圖／台視提供）

拍攝這場戲的當天，其實一行人早就己經連拍了好幾場情緒重的戲，尹昭德的心理負荷也來到臨界點：「整天下來心情真的很沉重。」黃瑄和蔡祥「母女檔」更是用吃東西來撫慰心靈，黃瑄笑說：「沒辦法，情緒太激動肚子就餓了。」

蔡祥回到休息室便一直找零食來補充體力。黃瑄在劇中面對女兒意外懷孕很無法接受，現實生活中，她表示自己兒子還小，又忍不住帶入母親心情：「我還不想這麼早當阿嬤！叫我阿嬤我真的會哭耶！」她補充說：「孩子從欄杆上摔下來、手差點斷掉我就快嚇死，真心無法想像劇中這種狀況。」

蔡祥（左）一把將尹昭德（中）推走。（圖／台視提供）

