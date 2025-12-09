女兒是軟肋／獨家！自認父女感情好 李進良和Emma交流兩性關係

李進良投資千萬元拍影集《整形過後》，自己就是劇中男主角原型人物。

李進良出資千萬元投資拍攝影集《整形過後》，戲裡整外醫師的人設幾乎與他90％相似，其中熱愛與不同的異性交流、和女兒關係劍拔弩張也頗令人好奇，但他語出驚人表示：「其實我跟女兒Emma感情很好，她多半跟我住。」

李進良跟小禎分居多年，5年前正式離婚，外界時常聽小禎分享親子互動，以為女兒Emma都跟她一起生活；但李進良近日受訪時略顯委屈表示，雖然離婚時講好小孩一人3天、一人4天，女兒平常跟小禎一起睡，但因為小禎一直有男友，對方來訪時，女兒在家難免尷尬，因此女兒較常往他家跑，「我家這裡有阿公、阿嬤，很多人。」氣氛溫馨，有大家庭的感覺。

李進良（左）定義與前妻小禎（右）的關係，說「我是她唯一發生過關係的家人」。（翻攝自小禎臉書）

婚姻如夢 沒有遺憾

因為互動多，李進良個性又比較開明，不愛糾結生活小事，因此他自認女兒會跟他分享心事。令人好奇李進良和女兒無話不談到什麼程度？他坦言，分享感情態度就是很難的問題，「她常問我，交男友標準是什麼？一般喜歡好看的，我告訴她要選能帶領正確方向的人陪著妳，該念書就念書，該玩就玩，不要說謊。」至於男女關係上，他也對已經成年的女兒告誡，「保護好自己，並且是自願的。」

李進良（左）和小禎（右）今年9月才為女兒Emma（中）歡度18歲生日。

Emma在《整形過後》首度參與戲劇演出，李進良也很驚訝女兒的表現，透露她平時其實有點散漫，拍戲時竟會焦慮自己做不好，因此感覺她有偷偷做準備。李進良坦言婚姻如夢一場，被問到是否會後悔當初走過這一遭？李進良說，因為有了Emma，讓自己覺得沒有什麼遺憾，「她就是我人生的軟肋。」

輕狂經歷 搬上螢幕

導演林立書則透露，當初男主角温昇豪的女兒一角，曾開放徵選，再由脫穎而出的幾位小女生一起上表演訓練課，原本有其他合適人選，但是因延拍，女孩們的外貌和成熟感有所不同，最後仍覺得Emma最貼近角色；而劇組也找來表演老師黃浩詠，一對一地針對劇本演出上課，開拍時還讓老師跟進劇組陪伴，沒想到不到3天，她就融入劇組，讓人很欣慰。

温昇豪（左）和李進良（右）認識超過10年，去年還一起為動物醫院出席公益活動。

《整形過後》的男主角幾乎全是李進良本人的影子，婚姻生變、個性風流倜儻，而且能說善道，相當吸引異性，不僅夜夜笙歌，到處拈花惹草，身邊還有個固定的伴侶田欣。對於如此直白地將私生活搬上檯面，李進良也無所謂，坦言：「人不輕狂枉少年。」更大方表示，當初就要拍一齣給成人看的劇集，目前尺度和描繪過程已經略顯保守了。

李進良(左)今年5月參加汪小菲（中）和馬筱梅（右）婚禮。（翻攝自微博）

