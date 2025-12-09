女兒是軟肋／男星豪砸千萬拍電影 「正妹女兒當主角」票房逼近千萬

李㼈砸千萬元擔任製片人拍電影《突破三千米的泳氣》。（翻攝自李㼈臉書）

演藝圈不少星二代有了爸媽的庇蔭，絕對比一般人少奮鬥幾年，也有不少藝人父母為了培育孩子走上星路，做了許多內舉不避親的事。例如郭子乾 十年前，在兒子郭德君還在念華岡藝校一年級時就安插他進劇團軋一角，順便還能指點實戰經驗。

郭子乾的兒子郭德君文化大學國劇系畢業後，就跟高中志同道合熱愛戲劇的同學，一起創立了「乾靖娛樂工作室」從事戲劇創作，除了舞台劇演出，他們還拍攝短影音，每次演出郭子乾一定都會參與、捧場，對兒子決定走這行，極盡愛護又心疼萬分。

郭子乾曾安插兒子在劇團裡演出一個角色。（翻攝自郭子乾臉書）

男星李㼈砸千萬元擔任製片人拍電影《突破三千米的泳氣》，由女兒李紫嫣擔任女主角，並用盡人脈推波助瀾。老爸陪著跑一個多月的口碑場，目前票房逼近千萬，也是用心良苦

何豪傑和和家馨是的兒子何柏廷，曾以「全球城市先生」冠軍身份客串演出《市井豪門》中的游泳教練。他近期在八點檔《好運來》中正式參演，挑戰演出牛郎一角，近期還因身高過人一等，接下成長飲品代言，爸媽當然也到場力挺一同入鏡。

何豪傑有個身高過人的大兒子還沒大學畢業就接下代言。（民視提供）

