女兒曾因「國罵」被霸凌...徐乃麟隔9年再道歉 唐從聖罕吐心聲

《生命中最美好的5分鐘》排練，左起楊奇煜、方宥心、唐從聖、鎮萬鈞。(記者潘少棠攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕唐從聖、楊奇煜、方宥心今排練果陀舞台劇《生命中最美好的5分鐘》，唐從聖飾演掌控時空的死神，卻唱跳、雜耍、溜直排輪、懸吊、8字環、打鼓樣樣來，十八般武藝全搬上舞台，被譽為「技能滿點」，先前曾國城看完這齣舞台劇對他說：「不就很厲害，都給你演就好，不然之後加上噴火好了。」沒想到一語成真，這回導演梁志民聽取「建議」的要他在劇院玩火。

唐從聖打趣稱這是「擦出火花」的戲，因在大學時代就表演過吃火，且有經過專業訓練，不會太害怕。只是他今天受訪時聲音沙啞，他說因工作量大，加上先前打了Covid-19疫苗，免疫系統變得怪怪的，「只要嗓子使用過度，就會容易沙啞，但也因禍得福，強迫訓練發聲，且平常講話要更謹慎。」

廣告 廣告

唐從聖飾演掌控時空的死神，卻唱跳、雜耍、溜直排輪、懸吊、8字環、打鼓樣樣來。(記者潘少棠攝)

說到「謹慎」二字，他2017年在節目被徐乃麟飆罵五字國罵，節目片段至今在網路上流傳，他先前曾說這件事不僅重創自己的演藝事業，女兒也被同學霸凌，事後徐乃麟再次於記者會上道歉。對此，唐從聖今淡然表示：「都過去了」。

唐從聖指出女兒被霸凌一事，其實只是孩子之間的打鬧，錄製節目時剛好主持人主動提及，他才分享了當時心境，他說：「不過現在都沒事了，小朋友也長大了，事情完全都沒有再放在心上」，他認為過去的事情就留在過去，「當時確實有那個狀態，但都過去了。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

霍諾德爬101撞臉「台灣品牌」Logo！全網笑翻：得意不只一天

立春做好「財富春耕」 2026下半年獲利多3成

春節將至！留意「赤馬紅羊劫」影響 命理師揭注意事項

67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」

