女兒每年生日都寫卡片 林心如笑出來「曝真實心裡話」

林心如13日出席代言活動， 聊到日前霍建華生日，老公不想外出吃飯，她便在家簡單滷了豬腳，炒了一道三杯雞，也算是一種儀式感，至於蛋糕她選了雪寶的，她笑說：「其實是女兒指定的，她喜歡吃冰淇淋蛋糕！」

林心如出席記者會。（圖／小娛樂）

林心如透露，自己是從疫情期間才開始學煮菜，霍建華相當好養，基本上每天煮差不多的菜對方也能接受，「他喜歡吃豆乾肉絲、蕃茄炒蛋」，只需要這樣的菜色，霍建華就會相當滿足，女兒最近則喜歡吃她煮的炒飯跟烏龍炒麵，「她也不需要吃很浮誇的東西，基本上都很簡單處理。」

廣告 廣告

再過2個禮拜即將迎來50歲生日，林心如透露自己生日大多都在過年期間，這幾年都低調過，沒有特別大肆慶祝，女兒每年也都會送上卡片，還會自己摺星星等小禮物送給她，讓她非常感動，「但卡片我其實有些看不太懂，因為她有些字寫的沒有很清楚。」