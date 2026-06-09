女兒比基尼辣照尺度破表！賈靜雯22字霸氣護女 胡宇威3年婚依舊甜蜜1句話閃瞎眾人
賈靜雯與胡宇威出席史蒂芬史匹柏最新作品《揭密日》神秘首映派對，被問到女兒梧桐妹在在社群上大方分享海邊比基尼照，尺度辣出新高度引發網民熱烈討論。賈靜雯不以為意：「我很支持，你們真的很保守耶，這到底有什麼要討論的？要揭密日嗎？看到外星人比較要討論吧！」一展媽媽護女的霸氣！
賈靜雯此次出席，是老公修杰楷捲入閃兵風波後首度公開露面，被問到之後是否會帶老公與孩子們一起進戲院力挺時，她笑著表示：「今天先看，之後再幫她們買票，由爸爸帶她們來看。」
賈靜雯從小看《E.T.》 想跟外星人回家
身為大導演史匹柏的忠實大粉絲，賈靜雯分享從小看完經典電影《E.T.外星人》後，甚至天真幻想過要跟著一起回外星人的家。雖然她覺得女兒們目前可能不太懂外星題材，但近期女兒們很愛看經典電影《真善美》。
被問到是否很久沒和老公約會看電影，她甜蜜澄清：「其實沒有很久，我們才剛看完《穿著PRADA的惡魔2》。」並透露暑假雖然要忙於中國的工作與全新戲劇拍攝，但下半年將會有全新作品曝光。
賈靜雯笑說，其實自己生活周遭早就充斥著很多「外星人」，對外星生命更是充滿好奇：「害怕沒有用，他們可能只是長得不一樣，或許他們看到我們也會害怕。」如果有機會跟外星人對話，賈靜雯笑說：「問題有一百個！最想知道他們究竟有多少種族和品種。」
結婚3年天天在家約會 胡宇威大膽開腦洞深信外星人
胡宇威坦言。一直以來都深信宇宙中絕對有外星人存在，甚至大開腦洞認為，外星生物可能早就神不知鬼不覺地混入人類社會生活。他更透露，經典《E.T.外星人》電影上映那年正好他出生，感覺緣分超級深。
至於與老婆陳庭妮是不是很久沒有出門約會了？胡宇威秒回：「每天都在約會啊！在家裡約會。」結婚3年依舊甜蜜、閃瞎眾人。
此外，談及曾合作《終極三國》的昔日戰友曾沛慈近期憑藉《浪姐7》爆紅，他大讚對方表現很棒、真性情非常可愛，但聽聞她最近身體抱恙，也隔空暖心喊話希望她能多保重身體。《揭密日》將於6月10日全台上映
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