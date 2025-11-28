女兒民宿傳逃漏稅？詹惟中曬證駁斥 名嘴挺：狡猾的才能講話？

知名命理師詹惟中日前發文批評日本首相高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，引來網友撻伐遭炎上，詹惟中刪文道歉後，仍無法指網友怒火，有人起底他女兒在日本開民宿，懷疑逃漏稅，對此，詹惟中今(28日)提供民宿營業許可證明，駁斥逃稅。

詹惟中最近因批評高市早苗外型而成為眾矢之的，有網友順勢挖出詹惟中過去在日本念書、當導遊，現在女兒在當地開民宿，批評他不該攻擊高市早苗。網友在X（前名稱：推特）上發日文，提醒日本民眾別去詹惟中女兒開的民宿，更有人挖出影片，質疑民宿鑽漏洞沒繳稅。

詹惟中先前跟女兒拍影片，除了宣布在京都經營民宿外，更提醒可以加LINE帳號跟他們聯繫直接下訂，否則會被平台多抽10%到15%佣金。對此，詹惟中稍早回應《中國時報》記者強調自己民宿經營絕對合法，還有民宿營業許可證明，法律上絕對沒問題。

而名嘴羅友志稍早談到此事，說詹惟中最近被爆一堆爭議，「這不是寒蟬效應，什麼是寒蟬效應？下一步，做早餐直播的、知識型短影音的、企業領導人IP的，全都閉嘴了...」，並指這世界好像變成一言堂，「哪怕你蛋變貴了、國家走錯路了、企業稅率不公平的...全都不敢講話了...能講話的，只有那些狡猾的...說個笑話，台灣有民主自由、言論自由」。

