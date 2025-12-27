女兒活不了仍要生下！媽媽「偉大決定」大票醫護痛哭

國際中心／倪譽瑋報導

美國一位媽媽生下「無腦畸形」的寶寶，孩子無方法可救，一家人傷心至極。（圖／翻攝自臉書HCA Florida Brandon Hospital）

日前美國一位媽媽，在得知孩子生下來不可能活到成年後，雖傷心欲絕，但希望能幫助其他人，便決定忍著悲痛繼續懷胎，最後將寶寶生下來，陪伴孩子走完最後一程，再進行器官捐贈。捐贈當天，媽媽抱著臨死的寶寶，走過由醫護人員排成的「榮譽通道」（honor walk）、紀念她的偉大，過程中許多醫師也不忍落淚。

懷孕噩耗「女兒無法存活」 夫妻仍要生下

綜合《Tampa Bay Times》等外媒報導，美國佛州坦帕（Tampa）的30歲媽媽凱瑟琳（Catherine Mornhineway）懷胎14週，7月時她和伴侶安德魯（Andrew Ford）到醫院產檢，發現寶寶罹患無腦畸形（Anencephaly）沒有任何治癒的方法，即使生下來，寶寶的頭骨和大腦永遠無法發育完全，幾乎不可能活到成年。

得知寶寶的狀況後，夫妻倆心情絕望，但還是決定把女兒生下來，將器官捐到生命鏈接基金會（LifeLink Foundation），希望能拯救其他有需要的人。夫妻倆也將寶寶取名海文（Haven，有天堂之意）他們說這個名字象徵著「黑暗中的光明」。

在醫院僅存活4天 寶寶器官捐贈讓愛擴散

12月11日，凱瑟琳在HCA佛羅里達布蘭登醫院（HCA Florida Brandon Hospital）生下海文，住進新生兒加護病房緊急治療後，她最終存活了4天，這幾天一家人在醫院全程陪伴；海文臨終時，家屬帶她到醫院安寧花園感受陽光，海文在家人們的包圍下離世。

凱瑟琳抱著海文走過「榮譽通道」前往器官捐贈。（圖／翻攝自臉書HCA Florida Brandon Hospital）

此外，院方也準備了由醫護人員站兩側排成的「榮譽通道」，只見凱瑟琳抱著海文前往器官捐贈，路途中許多人都流下眼淚。如今生命鏈接基金會證實，海文的心臟瓣膜已捐出，凱瑟琳一家表示，知道女兒的精神將透過其他人傳承下去，「幫助我們度過了悲傷的時光。」

