女兒爆在OnlyFans拍片 澳政壇大咖突宣布辭職

澳洲一名黨派領導人在女兒爆出從事成人行業後宣布辭職，上任僅3年不到。

根據《New York Post》報導，澳洲新南威爾斯國家黨（New South Wales National Party）領導人杜格爾德（Dugald Saunders）於當地時間17日上午突然請辭，令同事們感到震驚。

杜格爾德表示，之所以會突然辭職，是因為有多名家人患病，想卸任好專注在家庭上「在過去的兩年半時間裡，我有幸領導新南威爾斯國家黨，但現在是時候讓一位新領導人接手，為下次選舉做好準備了，感謝我的團隊和黨派給我的所有支持，我將繼續作為當地議員為選民服務」。

然而，在杜格爾德辭職前一天，他19歲的女兒查莉（Charlie Saunders）出現在一部有關成人產業的紀錄片中，讓外界猜測是杜格爾德辭職的原因。

查莉在紀錄片《Spicy Summer》第一集中登場，透露她一滿18歲便開始在OnlyFans上製作成人內容，表示「我在TikTok上獲得靈感，作品都是獨自創作，我樂於挑戰所有的題材，基本上能做的都做了」。

面對外界的聯想，杜格爾德選區的發言人表示「他女兒出現在成人紀錄片中後突然辭職，只是巧合，兩者並無關聯」。

在杜格爾德辭職後，新南威爾斯國家黨於24小時內火速選出新任者，由另一選區的議員辛格（Gurmesh Singh）擔任。

