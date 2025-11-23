女兒獨照失智父，兩年花光600萬「一張收據也沒有」！親手足為安養費反目成仇…專家揭3件事越早做越好





高齡社會下，愈來愈多家庭必須面對「照護」與「繼承」交錯的難題。日本一名85歲老翁生前留下約新台幣600萬元的存款，交代用這筆錢來支付養護機構費用，若有剩餘就由兒女平分，並由較常來探望的女兒負責管理。

老翁辭世後清算遺產，兒子卻發現600萬元已被花光，追問妹妹錢花到哪裡、存摺在哪，妹妹卻都推託不清楚，兄妹因此反目。專家提醒，長輩照護若缺乏事前討論、資訊透明與紀錄保存，原本親密的手足關係，都可能因金錢與誤解而出現裂痕，甚至對簿公堂。

據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，60歲男子佐藤勉（佐藤ツトム）在東京一家房地產管理公司工作，他85歲的父親長期獨居在九州，直到幾年前意外骨折，生活起居大受影響，才決定賣掉住了數十年的老家，搬當地的老人養護機構。

當時，父親把一本存摺交付給他跟妹妹，口頭交代用這筆3000萬日圓（約新台幣595萬元）存款與月退俸，來支付安養機構支出與日常開銷，「如果有剩下就你們平分，我沒有其他財產了。」

由於妹妹住離安養院較近，每個禮拜都會去探望父親，並處理生活與醫療相關支出，而他雖然定期會打電話問候父親，但因距離遙遠，很少親自探望。

他對照護責任落在妹妹身上，也覺得抱歉與感恩，盤算著：「妹妹辛苦照顧父親，到時候遺產分配，應該多給她一些。」沒想到父親住進機構2年後過世，情況卻急轉直下。

2年照顧花費沒記錄，連存摺都被扔掉

葬禮結束後，他詢問妹妹戶頭裡的錢還剩多少？妹妹僅說：「那筆錢？早就用完了。」令他當場炸裂：「怎麼可能？父親每個月領年金，怎麼可能2年就花光3,000萬元（約600萬台幣）？」

面對哥哥質問，妹妹也怒了：「你不知道照護有多辛苦！養護機構費用很高，父親失智後，還得陪他外出買東西、跑醫院，全都我一個人扛下來！」

於是，佐藤勉要求查看存摺，妹妹卻說：「存摺已經丟掉了。」瞬間讓他的理智線斷裂，也成為兄妹關係決裂的引爆點。

佐藤勉表示，他不是否定妹妹的付出，但鉅額開銷沒有任何紀錄，讓他忍不住懷疑：父親留下的錢到底花去哪裡？目前已向銀行申請查詢帳戶交易明細，企圖釐清真相。

他感慨：「父親希望我們兄妹和睦相處，但我不知道日後還能不能修復關係？」認為若過去2年能留下紀錄，也許兄妹倆也不會走到形同末路。而他最後悔的不是錢，而是沒有幫父親的資產做更完整安排，也沒有與妹妹建立照護共識。

長照錢坑比想像更驚人

類似因照護費用認知有落差，而產生家庭爭執的並非個案。許多手足在父母過世後發現財務「不透明」，進而產生懷疑跟不滿。但實際上，高齡照護所需的支出，可能比一般人想像來得更高。

1、住養護機構開銷比想像多

日本養護機構每月「8至18萬日圓」（約新台幣1.6~3.6萬元）只是基本費用，若加上單人房費用、特別服務、醫療支出等其他開銷，每月花費恐輕易突破20至30萬日圓（約新台幣4至6萬元）。

至於台灣養護型機構每月約落在2.5萬至5.5萬元之間，若加上尿布耗材、特殊飲食（如管灌飲食、營養針劑等）、管路護理及其他醫療耗材費用，整體支出恐再上調。

2、失能程度加重後，雜支明顯增加

一旦出現失智或失能狀況，陪同外出、購物、看診、交通與臨時護理費用，都可能成為隱形支出。

3、收入較高者無法適用多項補助

一般來說，長照補助金額依家庭經濟狀況而定，若不符合資格，自付費用將以倍數增加。

綜合上述狀況，若以每月支出25萬日圓（約新台幣5萬元）估算，2年花費即高達600萬（約新台幣120萬元）；若加上醫療、看護、交通等雜費，甚至可能突破千萬日圓。

手足照護糾紛來自「資訊不對稱」

專家指出，在父母逐漸需要照護的過程中，手足產生糾紛的關鍵點往往不是金錢，而是「看不到」：

●看不到支出紀錄； ●看不到照護負擔； ●看不到父母真正意願； ●看不到彼此的壓力。

在這種情況下，即使照顧者沒私用，仍可能遭受資疑。而未參與照護的家人，則擔心財務不透明、錢被濫用；或出於善意多問一句，也會被貼上「天邊孝子」、「只出一張嘴」標籤。

正因如此，更需要事前的準備與共識，若只倚賴「口頭約定」或「互相信任」，恐不足以支撐長期照護累積的壓力。

家有高齡長輩，務必提早做這3件事

那麼，該如何避免兄弟姊妹反目？律師建議，家有高齡長輩的家庭，最好提早做這3件事：

1、及早將「資金用途」與「分配原則」文件化

●養護費用由誰負責？ ●父母的存款用於哪些項目？ ●若有剩餘，如何分配？

即使只是簡單一張A4紙的簽名紀錄，都能大幅降低糾紛機率。

2、家人之間要提前談好「照護分工」與「帳戶管理方式」

●誰負責醫療？ ●誰負責外出陪同？ ●誰管理銀行帳戶？

只要責任明確，爭議就少一半。

3、保存收據、存摺影本、帳務紀錄至少數年

這點至關重要，不僅是保護照護者，也是對其他家人的尊重與交代。財務支出越透明，越能避免懷疑，帳目越清楚，越能避免爭吵。

長者發生照護議題時，從「醫療決定」切入

普華家事與高齡權益部門主持律師賴芳玉則建議，不妨在家中長者發生照護議題的時候，將「醫療、費用、授權範圍」，以及「日後是否有無申請監宣、輔宣」，「目的是什麼」都規劃進去。

家庭成員可先從「醫療決定」切入，趁著長者意識仍清晰時，先決定「醫療委任代理人」，另包括照顧費用要提出、授權範圍（特別是財務部分）都要說清楚。

若長者處在完全失能，需要「監護宣告」與「輔助宣告」時，大家也要有共識。例如若將來要為長輩規劃安養信託，而老人家已處在失能狀態，就必須透過「監護宣告」來處理，由監護人來跟銀行簽約，且最好經過公證，避免日後產生紛爭。

「當然，如果能先自己做好決定，就不必面對這樣的事情。」

賴芳玉說，若能在自己健康、有行為能力時做「意定監護契約」，某種程度也能保護自己。她建議，意見監護人可以選3位，探訪權可以交給其中一人，財務管理可以交給會計師或律師等專業人員，醫療決定則由平日照護的人，「監護人數、任務安排，可以在意定監護時就做決定。」

