女兒疑被霸凌重傷住院 網紅醫曝「校方竟要被害者道歉」：高度不解、震驚

一名網紅醫師先前發文指出，女兒先前疑似被男同學踹頭，導致重傷住院。他昨（3）日說，校方來信告知，調查「因故」延長一個月，更讓人震驚的是，校方人員曾在班級群組中表示：「希望能由學校出面，請我們夫妻向班級孩子致歉」，他說，這樣的處理方式，讓他們感到高度不解與震驚。

調查處理要延長？

該名網紅醫師說，關於女兒的事件於2025年12月6日經大眾傳播媒體報導而知悉，依規定視同檢舉成立。第一次調查會議之後，依相關規定，原則上應於兩個月內完成調查並提供結果。然而，昨日我收到校方來信，告知調查處理期限將「因故」延長一個月。

網紅醫師提到，事情發生的時候，學校家長會原本就有個同年級家長群組，加入群組的家長「高達600多人」，當時我看到群組裡面很多家長都很關心這件事的進展，也有很多家長詢問關於學校的後續處理，他要請這些家長耐心等候學校的調查報告，家長會設立這個家長群組的目的原本就是促進學校與家長之間的溝通交流，有任何問題應該都可以在這個家長群組內得到回覆。

校方要求「被害者道歉」？

網紅醫師指出，事件發生後，校方人員曾在班級群組中表示：「希望能由學校出面，請我們夫妻向班級孩子致歉。」那是一個班級群組，女兒也在其中，當她看到這段文字後，非常難過的將要求道歉的截圖傳給了父母。

「為什麼要被害者道歉」，網紅醫師說，在事件責任尚未釐清之前，校方人員即要求被害者家長向全班致歉，這樣的處理方式，讓他們感到高度不解與震驚。這樣的回應，已明顯偏離校園安全事件中「保護被害者、避免二次傷害」的基本原則，也讓我們對校方後續處理的中立性與適切性，產生了重大疑慮，並逐步喪失信任，「基於保護孩子身心狀況、穩定其學習與生活環境的考量，我們夫妻已於去年底，為孩子辦理轉學」。

網紅醫師表示，目前，孩子已回到一個老師認真盡責、同學友善，也曾陪伴她成長的熟悉校園，他們相信，在這樣穩定且支持的環境中，對孩子現階段的恢復與適應，是最理想、也最合適的安排。

「回到學校初期，女兒走路仍不穩，我為她準備了一支拐杖備用」，網紅醫師說，現在的環境裡，老師對她非常用心，同學也很願意照顧她，「對於在那段最困難的時間，願意對我們伸出援手的每一所學校、每一位朋友與師長，我由衷地說一聲感謝」。

