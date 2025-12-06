女兒疑遭校園霸凌出現癲癇、下肢無力 柚子醫師：會讓壞人受懲罰

知名兒科醫師「柚子醫師」近日在臉書粉專發文，提到就讀國中的女兒突然受傷，出現「下肢無力、癲癇發作」症狀，甚至在貼文中寫道，「爸爸媽媽會讓所有的壞人受到應得的處罰！」柚子醫師今（6）日再發聲明，證實女兒確實在學校遭受不當傷害，目前已報警處理，並進入司法程序。

柚子醫生表示，柚子小妹於11月26日上午在校園遭到不當傷害，此事發生的隔天早上8點已經帶柚子小妹到大安分局新生南路派出所報案，後續經歷柚子小妹住院過程，目前因為一切已經進入司法程序，詳細細節目前無法對外公開說明，靜待司法調查。

※拒絕暴力 請撥打110

※善待他人，尊重彼此

責任編輯／蔡尚晉

