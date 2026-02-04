女兒疑遭霸凌重傷「下肢無力無法行走」 網紅醫：校方要被害者道歉

兒科醫師陳木榮愛女疑遭男同學暴力對待，他已立即為女兒辦理轉學。（示意圖／photoAC）

知名兒科醫師「柚子醫師」陳木榮日前透露，就讀台北市某國中的愛女，去年12月疑似遭男同學暴力對待，造成下肢無力走路、癲癇發作並住院治療，如今校方突通知調查「因故」延長1個月，而事發初期校方人員還要求他們夫妻倆要向全班孩子道歉，讓他忍不住質疑「為什麼要被害者道歉？」

陳木榮昨天（3日）發文表示，女兒受傷的案件於2025年12月6日經媒體報導披露，依規定視同檢舉成立，依相關規定，原則上應於2個月內完成調查並提供結果，但2日他卻收到校方來信，告知調查處理期限將「因故」延長1個月。

陳木榮提到，事件發生初期，校方人員曾在有孩子在內的班級群組中公開要求，希望他們夫妻倆向班級孩子致歉，而他的女兒看到訊息後，非常難過地將內容轉傳給父母，讓他疑惑道「為什麼要被害者道歉？」

陳木榮指出，在事件責任尚未釐清之前，校方人員即要求被害者家長向全班致歉，這樣的處理方式，讓他們感到高度不解與震驚，而這樣的回應，已明顯偏離校園安全事件中「保護被害者、避免二次傷害」的基本原則，也讓他們對校方後續處理的中立性與適切性，產生了重大疑慮，因此為了保護孩子身心狀況、穩定其學習與生活環境，已於去年底為孩子辦理轉學。

陳木榮說，現在孩子已經轉到一個老師認真盡責、同學友善的環境，雖然女兒剛開始走路仍不穩，他為孩子準備拐杖備用，很感謝老師對她非常用心，同學也願意照顧她。

陳木榮回憶，女兒在事件過後住院了2次，有一段時間完全無法行走，他背女兒進急診室，每天抱著女兒去上廁所，擔心孩子心裡難過，他會強打起笑容告訴女兒「妳不要擔心，不能走路也沒關係，反正爸爸可以背著妳一輩子。」

陳木榮也感嘆，「我期待，每一位孩子都能被善待、被保護；我也期待，每一件涉及孩子權益與安全的事件，都能被認真看待、妥善處理。」

