「女兒的女兒」以色列放映 駐以代表分享台灣平權成就

（中央社台北10日電）以色列人權組織及人權電影節邀請台灣駐以代表李雅萍出席「女兒的女兒」電影放映會。李雅萍於致詞時宣講台灣平權成就，並表示相信多元價值能讓社會更繁榮、民主更茁壯，祈願人權真正成為普世價值。

李雅萍8日應以色列佐拉特平等及人權中心（Zulat for Equality and Human Rights）及以色列人權界年度盛事「團結人權電影節」（Solidarity Human Rights Film Festival）邀請，出席台灣電影「女兒的女兒」放映會並致詞。

李雅萍表示，台灣與以色列相隔千里，因共享的核心價值緊密相連。兩國同在嚴峻環境中建立蓬勃的民主制度，人民韌性堅強，「正因自由是我們共同的基因」。

李雅萍並於致詞時細數台灣女性政治參與和性別平權成就，強調台灣女性溫柔堅毅，在民主社會中熠熠生輝。

她表示，台灣是亞洲第一個實現同婚合法化的國家，也是亞洲女性政治參與度最高的民主國家之一，目前女性立法委員比例已超過4成。

她說，這些成就很大程度歸功於公民社會長年倡議、推動社群對話，「我們相信多元價值能讓社會更繁榮、民主更茁壯」。

李雅萍表示，祈願人權真正成為普世價值，無論在以色列、在台灣，或在世界上每一個渴望尊嚴與自由的人身上皆然。

以色列國會議員、平權倡議者及民眾等百人參加這場放映會，展現認識台灣女性和社會韌性的興趣。

以色列的「團結人權電影節」於2011年創立，是以色列最具規模的年度人權藝文活動。影展單位已連續3年放映呈現台灣多元價值的電影，有助深化台灣進步民主的形象。

在全球和當地民主社會面臨挑戰的時刻，2025年的電影節透過電影激發公民對話，成為探討民主、平權、言論自由、社會正義議題的先驅力量，平復社會因戰爭受創留下的傷痕。（編輯：謝怡璇/唐佩君）1141210