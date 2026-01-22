女兒盜賣房產…兒溫情喊我來養！領167萬棺材本棄養 悲情8旬婦提告自救

記者羅欣怡／新竹報導

新竹男答應扶養86歲的母親，但在收到167萬元後放生媽媽，法院判償還167萬元。 （示意圖／翻攝自pixabay）

新北市86歲陳姓老婦人晚景淒涼，先是被女兒盜賣位於林口的房產，失望之餘又被兒子溫情打動，以為兒子真的要接她到新竹照顧，在她匯出僅有的167萬元後，竟被兒子棄養，就連大地震時也不聞不問。陳婦心灰意冷住進安養院，憤而提告要求孽子返還167萬，新竹地院判准。

判決書指出，86歲的陳姓婦人原本居住在台北，2023年兒子說要接她到新竹生活，於是要弟弟把自己167萬元存款匯給兒子，但卻是將她獨自安置在租屋處，房租和生活開銷還是從自己的退休俸扣除，兒子每週僅前往探視1至2次，極少次數偕同散步及陪同就醫而已。

陳婦說，就連2023年0403大地震時，兒子也不聞不問，她一個人在屋子裡驚嚇大哭、四處求救；4月下旬，兒子趁她到台北與姐妹相聚時退租，給她2個月的時間搬離。陳婦一直聯絡不到兒子，又無法長期負擔住在飯店的費用，於是只能搬進位在新北市三峽的安養院，憤而提告要求孽子返還167萬。

陳婦弟弟作證說，先前外甥女告訴母親跟她住，說會好好照顧媽媽，結果竟把姐姐在林口的房子偷偷賣掉，把錢全部偷走，姐姐難過之際，當兒子說要跟她住的時候，姐姐很高興，要他幫忙匯167萬元給外甥，因此法官認定陳婦主張與兒子約定共同居住、照顧她，作為贈與金錢之負擔一事，應非虛構，得以採信。

法官認為，陳婦主張贈與金錢給兒子時，約定附有應同住照顧她的負擔，兒子受贈拿到錢後，卻未履行負擔，且未善盡扶養義務。因此陳婦決定撤銷贈與要求返回款項為有理由，應予准許。最後判陳男應返還167萬元給母親。

