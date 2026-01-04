女兒看香蕉哥哥問媽「你小時候什麼哥哥」？回答笑翻 本人：一蕉傳三代

娛樂中心／黃韻璇報導

出道逾26年的「香蕉哥哥」林掄元，長年活躍於兒童節目領域，是不少人童年回憶中的重要角色。近年來除了兒童活動之外，香蕉哥哥也會出席音樂節、到大學表演等，近日香蕉哥哥分享一則留言，一段母女的有趣對話，讓他笑稱「一蕉傳三代」。

近年來香蕉哥哥除了兒童節目之外，也經常跑校園、音樂節表演，即便現場沒有小朋友，每每唱到《釣魚記》、《捏泥巴》、《卡加布列島》都能掀起年輕人回憶殺，吸引全場大合唱。

香蕉哥哥。（圖／翻攝自香蕉哥哥IG）

2日香蕉哥哥在臉書發文，分享截圖中粉絲留言，有網友分享女兒詢問「媽媽，我現在都看香蕉哥哥，你小時候有什麼哥哥？」媽媽則回答「香蕉哥哥」，女兒驚訝道「同一個人嗎？」媽媽說「嗯⋯」。香蕉哥哥PO出這段對話暖心回應「不是我沒變，只是你們長大了」，並開完笑「一蕉傳三代」、「三代共用」、「可以傳家」。

網友則紛紛留言，「看的是同一個香蕉」、「我33歲...我是看香蕉哥哥長大的，大女兒13歲是看香蕉哥哥長大的，小兒子8歲也是看香蕉哥哥，正在長大中」、「一蕉陪三代，人走蕉還在」、「再過幾年早生的那批孫子也加入了」、「親子蕉流沒有代溝」、「香蕉哥哥會不會等到當年小孩都有孫女還在做」。

