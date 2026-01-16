女兒秀AI男友照 「老母親當真了」怒摔手機開罵

國際中心／倪譽瑋報導

印度一位女兒用AI生成和男人的合照，騙媽媽自己有男友了。（圖／翻攝自IG）

近期印度發生有趣的家庭事件，有女兒用AI生成自己和一位男人的合照，騙老母親說那是她男友，對方又驚又怒地喊「要結婚還早了8年」，結果女兒再回「男友願意等我十年」，這讓她氣得把手機丟掉。事後女兒將影片PO網分享，眾人紛紛被老母親激烈的反應笑翻「太真實了」、「還好有AI先測試」。

據外媒《Hindustan Times》報導，印度勒克瑙（Lucknow）的女子帕瓦尼（Pawani）日前用ChatGPT生成了照片，只見她與一位男子合照，兩人看起來相當甜蜜。接著帕瓦尼把這張「AI男友照」傳給家中老母親，對方看到後立刻瞪大眼睛，詢問照片上的男人是誰。

老母親對於女兒的「AI男友」感到又驚又怒。（圖／翻攝自IG）

帕瓦尼騙老母親說，自己有男朋友了「這個男人會在一兩天內來見妳」，老母親相當憤怒，提醒她離適合結婚的年齡還有8年，帕瓦尼卻回應「男友願意等我十年」，老母親更警戒了，一直想摸清照片中男人的來歷，帕瓦尼再回「他就是我此生摯愛。」影片的最後，老母親氣得把手機丟掉。

事後帕瓦尼將影片PO網笑稱「死裡逃生」，如今已有破8萬人按讚，眾人紛紛表示「她的表情瞬間變化，太真實了」、「媽媽們瞬間驚慌失措的樣子真是無人能及」、「這就是為什麼，我永遠不敢在家嘗試這種惡作劇」、「AI簡直實用，先幫我們測了家長的態度」。

