女兒竟還想到我....一面斑駁車牌 牽起斷聯20年父女情

一面字體斑駁的機車車牌，意外牽起斷了20年的父女情。台中警方日前巡邏時發現，72歲曾姓老翁的機車車牌模糊，攔下勸導時，查出對方是失蹤人口，讓曾翁也一頭霧水。經了解，才知是失聯20多年女兒通報的，曾翁得知原委哽咽說：「女兒竟然還會想到我。」

元旦當天，台中市警五分局水湳派出所員警在中酒路附近執行守望勤務，發現曾翁騎乘的機車，車牌號碼斑駁模糊，於是攔下勸導，查詢對方身分時，電腦突顯示為失蹤人口，令曾翁也感到奇怪，表示不知情。

再追問是否認識報案人，曾翁一聽名字也說不認識，跟著警方返回派出所處理時，這才查出曾翁的女兒曾經改名，報案人的原名就是曾翁女兒。

據《自由時報》報導，曾翁與妻子離異多年，女兒跟母親在北部生活，他則四處打零工維生，父女自此失去聯絡。如今已成年的女兒，牽掛父親的安危，兩年前報案請求協尋。

曾翁得知報案人是失聯多年的女兒，哽咽說：「女兒竟然還會想到我。」由於曾翁是成年人，員警依規定讓曾翁自行辦理撤銷協尋。曾翁表示會找時間與女兒聯絡，警方也把找到曾翁的消息告知女兒，讓曾女十分感激，表示終於放下心中大石。

