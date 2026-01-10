女兒策展承續藝脈 陳銀輝遺作《醒》首度曝光 創作紀念展台中開幕

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】適逢藝術家陳銀輝逝世二週年，台中市政府文化局與家屬共同籌劃〈境由心生．藝韻長流〉紀念展，即日起至1月28日於中市大墩文化中心展出。副市長黃國榮今（10）日出席開幕式表示，展覽回顧陳銀輝教授自1950年代以來超過70年的創作軌跡，不僅是為了追憶一位卓越的藝術家與教育家，更向這位以生命熱情擁抱藝術的前輩致上最深敬意。

陳銀輝教授（1931–2024）生於嘉義，曾任教於國立臺灣師範大學美術系，退休後返居台中，持續投入創作及藝術推廣，培養無數中部藝術人才，被視為地方藝術發展的重要推手。其創作橫跨寫實與抽象，風格在不斷探索中蛻變，最終凝鍊為獨具個性的「陳銀輝風格」。作品多次於台中展出，亦獲文化單位典藏，深刻形塑城市的藝術氣質與美術史脈絡。

廣告 廣告

夫人楊淑貞女士於展場與陳銀輝教授立牌合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

文化局表示，此次展覽由其女陳郁雯擔任策展人，規劃「畫筆藏愛，低語呢喃」、「逆境揮筆，堅毅執著」、「靜水深流，悠哉悠哉」以及「心畫交融，感官盛宴」四大主題，循著藝術家的生命脈絡，展開一場溫柔而深刻的藝術旅程。從早年堅持不懈的筆耕，到中壯年時期筆觸日益沉穩、風格成熟；再至旅居台中晚年的自在奔放，每個階段都映照著他對世界敏銳的觀察、對家庭真摯的情感，以及對藝術不變的熱情。

陳銀輝紀念展今10日起至1月28日於大墩文化中心展出。（圖/記者廖妙茜拍攝）

策展人陳郁雯回憶，父親在家總是話不多、沉穩安靜，如一棵大樹默默在背後支撐著全家。為了籌備這次展覽，她重新翻閱父親的創作與資料，才真正理解那沉靜外表下，藏著對家庭與創作同樣熾熱的情感。因此，這次展覽特別以「家庭」作為核心視角，精選多件過往較少曝光的人物與親情題材作品，包含描繪父母親的肖像、象徵夫妻深情的〈小羊我愛你〉，刻畫子女成長的〈餵〉、〈郁雯畫像〉、〈鐵馬英姿〉，以及流露祖孫情的〈可愛的孫女〉、〈孫女做操〉等作品。她表示：「這次的選畫，不是從專家的標準出發，而是用家人的眼光，希望觀眾能透過這些畫作，看見父親溫柔的一面，也感受到他將一生情感化作色彩與線條的方式。」

2018年，陳銀輝於大墩文化中心舉辦90回顧展時曾表示：「會持續畫下去。」即便晚年因身體狀況受限，他仍在妻子楊淑貞女士的陪伴與鼓勵下，完成生前最後作品〈醒〉。作品中，他將「醒」字的「曰」的結構轉化為一只傾斜的大眼睛，左側以羊角象徵生肖羊，並透過色彩與線條的流動，使畫面充滿生命力。此次展覽亦首度公開這件遺作，完整呈現藝術家最終的創作心意。

陳銀輝教授親友與作品《醒》合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

今日開幕式，包含台中市副市長黃國榮、文化局長陳佳君、嘉義市文化局長謝育哲、國立台灣師範大學美術學系名譽教授蘇憲法、國立台灣美術館前館長廖仁義、藝術家趙宗冠、王守英、倪朝龍、楊永福、莊明中等，皆與陳銀輝教授親友到場感念大師風采。

文化局表示，陳銀輝教授一生謙遜溫厚，以紮實的創作與教學深深影響臺灣藝術發展。他愛才惜才，長年扶植後進，是學界公認的典範。對家人而言，他是默默守護的依靠；對藝術界而言，他是持續照亮創作道路的重要燈火。本次〈境由心生．藝韻長流〉紀念展，不僅回顧陳教授的藝術成就，也期望讓更多觀眾看見他以作品與生命共同留下的深刻精神。更多展覽資訊請至大墩文化中心官網查詢。