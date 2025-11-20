女兒罹怪病全身器官退化！單親媽女星「包場遊樂園」為重病愛女圓夢
記者宋亭誼／台北報導
影集《黑盒子》本週五（21日）將播出第四單元《黑白盒子》，迎來最高潮的精彩完結篇。本單元結合原著兩大篇章《黑盒子》與《白盒子》串聯與改編，由李李仁、莫允雯領銜主演，也將正式揭曉帶著「黑盒子」的面具人真實身分，以及他背後不為人知的故事。
《白盒子》故事從遠古蠻荒叢林展開，描述一位野人女孩（莫允雯飾）在瀕死之際意外獲得「白盒子」的神奇力量。她後來戴上面具，拿起黑盒子，透過與他人交換時間，讓生命無限延伸，親眼見證無數人為慾望付出的代價，而她也成為串連四大單元的關鍵角色。
飾演神秘面具人的莫允雯分享接演原因：「我很喜歡關於人性的議題，人心是變動且複雜的，很值得深深探索。」她此次挑戰多種角色樣貌，其中特別的是飾演一位單親媽媽，劇中女兒小筑（許葇拉飾）因罹患怪病全身器官退化，她選擇包下整座遊樂園替女兒圓夢，最後更動用黑盒子的力量，讓女兒的生命停留在最幸福的瞬間。
雖是首次詮釋母親角色，但莫允雯與葇拉對戲時自然生出濃厚情感。她說：「看到她坐在輪椅上就覺得好心疼。身為媽媽，看著女兒被病毒折磨卻無能為力的感覺，在對望時那份母愛就會自然被燃起。」被問到是否有想讓人生暫停的時刻，她搖頭說：「我覺得我目前還沒希望停止的時刻，人生這趟旅程太好玩了，還有太多想探索的地方，還捨不得停止，但我很希望可以讓我的貓咪長生不老，一輩子陪著我！」
莫允雯在劇中的造型橫跨多個時代，從野人女孩、英國劇場芭蕾舞者、1950 年代日本女性到現代單親媽媽琪琪，每一時期的妝容都極具挑戰。例如野人女孩妝容需耗時 4 小時，並特別調整顴骨、鼻翼與五官結構。劇組也為面具人造型嘗試多款面具，為了凸顯角色特質，她透露：「後來的面具是用我的臉模型去製作的。」
《黑盒子》單元則描述啓漢（李李仁 飾）原是人生勝利組，卻因一次貪念導致投資失利、家庭破裂，最終逃離家中、在街頭流浪。直到他遇見神秘面具人，並以「未來」交換黑盒子後，發現「今天」會無限重複，而黑盒子裡的時間卻會持續向前推進，財富也因此累積。然而因黑盒子的詛咒，啓漢永遠無法跨過今天，無法與失散多年的兒子重逢。
李李仁表示，啓漢想成為成功的男人，投資失敗後卻選擇逃避與不負責任，「他的行為其實也像很多人的縮影，在利益誘惑之下，很容易忘記自己該做的事，以及真正重要的是什麼。」他也透露，劇中震撼的廢墟場景與具有象徵性的壁畫，多半是透過後製特效完成，鏡頭呈現的畫面其實不是實際拍攝情形，「拍攝時我都是聽導演講構圖、講故事，靠著他給的畫面指引，才能在現場憑空想像、投入情境。」《黑盒子》最終單元《黑白盒子》本週五（21日）LINE TV一次播出三集。
小禎不藏了！首鬆口「熱戀小7歲男友」超甜細節：這個人真的很特別
李珠珢日本被吃豆腐！噁男「伸鹹豬手」緊跟不放 13秒片瘋傳全網氣炸
單親帥爸為養家下海拍GV！「激戰多男」遭朋友圍觀 崩潰喊痛：非常羞辱
遭台八男神「斷崖式分手」！女星「狠甩巴掌」怒了：真的很殘忍
