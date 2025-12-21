女兒罹罕病仍決定生下！30歲母「偉大決定」感動全網…醫護人員列隊致敬

莫恩海恩威和福特抓緊時間與海文相處。圖／翻攝自YouTube／ FOX 13 Tampa Bay

美國佛羅里達州一名30歲的母親先前進行產檢時，得知腹中女嬰罹患無腦畸形症，雖然可以終止妊娠，但她最後仍決定懷到足月，在12月產下女兒，陪著女兒度過在世短短4天的時光。與女兒告別後，這對父母也決定在孩子離世後捐贈其器官，希望能拯救其他嬰兒的生命，感人故事曝光後也引發各界關注。

根據People、Fox13等外媒報導，現年30歲的三寶媽莫恩海恩威（Catherine Mornhineway）6月在丈夫福特（Andrew Ford）的陪同下前往醫院進行14週產檢時，被醫師告知胎兒極可能罹患「無腦畸形症」（anencephaly），此罕見先天性疾病約每5250名新生兒中就有1例，由於罹病嬰兒頭顱與大腦無法完整發育，幾乎無法存活，因此多數父母都會選擇終止妊娠。

面對突如其來的噩耗，莫恩海恩威一度陷入掙扎，直到某天偶然看到美國醫療影集《實習醫生》（Grey’s Anatomy），劇中一名母親也和她有著一樣情況，但該母親仍堅持將孩子生下來，並讓孩子的器官捐贈給其他年幼患者，深深打動了莫恩海恩威。夫妻倆多次討論後，最終決定將孩子懷到足月，並以器官與組織捐贈作為孩子留給世界的禮物。

醫護人員向海文致敬。圖／翻攝自YouTube／ FOX 13 Tampa Bay

莫恩海恩威12月11日在HCA佛羅里達布蘭登醫院（HCA Florida Brandon Hospital）順利產下女兒，並為愛女取名為海文（Haven），在海文被送往新生兒加護病房（NICU）的短短4天裡，莫恩海恩威一家五口都全程陪伴著寶寶。福特憶起，海文是躺在他胸口、被家人與親友圍繞的情況下平靜離世，受訪時也哽咽表示：「我真的想不到有比這更美好的道別方式，我們的奇蹟，也成為了別人的奇蹟。」

醫護人員也在海文離世前於病房外的走廊兩側列隊，為海文舉行「榮譽通道」（honor walk），向她短暫卻深具意義的生命致敬，而海文後來也透過生命連結基金會（LifeLink Foundation）完成器官與組織捐贈。基金會指出，海文的心臟瓣膜已捐出，救了一名嬰兒的聲明，其他器官也將用於治療嚴重傷患。



