女兒英國留學靠10張台積電！不敗教主曝已賺破千萬 不藏私傳授3重點

陳重銘認為分享自己幫小女兒規劃購買台積電的心得，並提供投資應該學習的大3重點。（示意圖，本刊資料照）

台積電先前股價突破1,700元後，整體股價趨勢仍持續上揚，投資達人、「不敗教主」陳重銘昨（11）日po文，提到自己有規劃幫小女兒買了10張台積電，「如今已經賺1,100多萬，然後每季可以領5萬，出國學費都是台積電買單。」他也不藏私列出投資股票的3大重點。

陳重銘昨於臉書po文，提到凡事都要事先計畫，他在小女兒讀大學時就規劃送去留學，後來在小女兒戶頭買進10張台積電，「如今已經賺1,100多萬，然後每季可以領5萬，出國學費都是台積電買單。」而且領到的股利，也應該夠小女兒在英國生活費。

廣告 廣告

至於投資股票是否需要很高的知識？陳重銘強調，自己認識幾位流浪教師，都比大學商科教授還早財富自由。自己也當過5年流浪教師，最後只是一個高職教師，還是教機械的，會計學、投資學、經濟學……他通通沒學過，但是他知道股票投資的重點。

陳重銘分析列出3大重點，第一點「趨勢」，AI產業蓬勃發展，半導體的需求有增無減，技術最好的就是台積電，獨霸全球，當然買台積電；第二點「膽識」，有些人很有學問，但是膽識不足，只敢買比較安全的0050，間接來持有台積電，但是卻忽略0050裡面有40幾家的獲利跟報酬率都輸給台積電，結果是買進一堆拖油瓶，「我自己的膽識一樣不足，不然我就會幫小女兒買100張，下次改進。」；第三點「資金」，就算自己當時想買100張，也要5,000多萬，當時的他不一定拿得出來。「現在我隨時可以動用超過1億的資金，但是台積電股價也是當時的3倍。我有錢，但是有膽識買嗎？這是一個好問題。」

陳重銘認為，投資股票其實是跟自己的戰爭，都是不斷的找出自己的缺點，沒膽就練膽、沒錢就去找錢，「我不『耍廢』的，我努力逼自己成長。過去10年我多了一個零，我想要加快這個速度。」最後他認為，現在台積電當然還是可以買，「重點是幾塊錢進場，將來的報酬率有多少，買加權正2會不會賺更多，這也是我的挑戰啦！」

更多鏡週刊報導

他曝月薪3萬年輕人「精緻窮」原因 引正反網友戰翻了

鄉民疑惑過年越來越沒年味？ 網吐實況：年輕人寧願賺加倍

林岱樺「超短髮」造型曝光！ 列3大點反擊：我想一次說清楚