女兒被男友施暴！老爸「連開2槍斃了他」 事後發現殺錯人

馬塔（右）開槍殺了無辜的巴特勒（左）。圖／FB

美國德州休士頓（Houston）一名39歲男子馬塔（Jonathan Ross Mata），去年底得知女兒被男友拳腳相向，感到非常生氣，決心要找女兒的男友理論，他以為女兒在男友的車上，於是對一輛路過汽車開槍，他向這名無辜的25歲駕駛開了2槍，駕駛死亡，馬塔逃離現場，事後才發現自己殺錯了人。

綜合外媒報導，事件發生在去年聖誕節12月25日的凌晨1點多，馬塔和老婆在一間加油站等待女兒，因為聽說女兒被男友施暴，所以相當氣憤。就在他們等待女兒出現的時候，一名25歲男子巴特勒（Desmond Butler）駕駛一輛灰色休旅車開進加油站，馬塔的妻子認為女兒就在這輛車子裡面，所以衝出車外，追趕巴特勒的車子，並試圖打開後座車門。

廣告 廣告

而馬塔則是舉起手槍，朝巴特勒的車子連開2槍！監視器畫面顯示，巴特勒中彈後繼續開車，但馬上撞上路邊一根電線桿而停下來，他被送醫搶救，但被醫生宣告搶救失敗，不治身亡。

馬塔夫婦案發後就駕車逃離現場，馬塔過了足足3個禮拜才在律師的陪同下到警局自首，但他辯稱自己開槍只是為了讓車子停下來，因為以為女兒在那輛車裡面，後來看到車子撞上電線桿，自己因為感到害怕所以沒有報警就逃離現場。

被馬塔槍殺的男子是一名亞馬遜（Amazon）的貨運司機，他的妹妹黛絲蒂妮（Destiny）傷心欲絕，說哥哥是2023年才搬來休士頓，在亞馬遜上班，還做到了主管的位置，是一個總能替大家帶來歡笑的人，不明白這樣的慘劇怎麼會發生在自己哥哥身上。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

集資千萬買彩券！他掃空彩券行 中獎金額曝光了

掛羊頭賣狗肉！基隆小吃店成「淫樂包廂」 警扮老司機直搗黃龍

富士山進入「封山季」 中國男偷爬！結果下不來…結局曝光

獨家／孫德榮怒轟一群草包！羅志祥、金志遙「狂嗑炒飯」慘挨罵