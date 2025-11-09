女兒被誘騙當車手「勸不聽」 心急母報警求助

大片集團男子遭到員警鎖定。（圖／東森新聞）





新北中和一名28歲的無業女子玩交友軟體認識異性，遭誘騙去當詐騙集團車手，母親阻止不了，只好報警請員警抓女兒。員警埋伏在超商，成功逮捕車手以及監控手。

員警vs.詐騙集團監控手：「（你在這邊幹什麼），我在走路啊，（來趴下，我是警察。）」

男子原本走在路邊，但早就被警方鎖定，員警上前搶走手機。員警vs.詐騙集團監控手：「（你來這邊幹什麼啊），沒有幹嘛，懷疑啊，（你剛剛在哪裡我都看到了），我在哪裡，（你剛剛有沒有在7-11），我不能在7-11喔。」

男子語氣挑釁態度差，但其實他就是詐騙集團的監控手，剛剛人就在超商，幫忙看顧車手取款，不斷回頭張望神情緊張。

而能夠抓到監控手，全是因為新北中和一名母親報警，檢舉自己的28歲女兒遭詐騙集團利用，堅持前往當車手。警方接到情資，現場埋伏，成功逮捕道車手還有監控手，查扣手機、偽造的工作證，假資料現金等證物。

中和分局錦和所所長梁世詮：「警方於犯罪現場埋伏，果真逮捕車手及詐團派來的監控手，嫌犯依詐欺及洗錢防制法，移送新北地檢署偵辦。」

母親說女兒沒有工作，玩交友軟體被對方誘騙，應徵公司外務人員，實際上就是詐團車手，一次2000元且車馬費另計，工作簡單輕鬆賺快錢。母親怎麼勸都勸不聽，決定報警親手抓女兒，讓她為自己的錯誤行為負責。

