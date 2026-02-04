女兒被踹到住院！網紅醫痛心嘆「每天背她上廁所」…校方竟要求「受害者道歉」

網紅醫師女兒慘遭校園霸凌，甚至被踹到走路不穩送醫。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

一名經常在粉專上分享兒科日常的網紅醫師2025年下旬突然請假代診，更透露國二女兒疑似遭到同班男同學踹頭施暴釀至重傷，甚至癲癇發作、無力行走，引爆校園霸凌疑雲。消息曝光後頓時引起輿論撻伐，更離譜的是，這名醫師還表示，在調查結果尚未出爐前，夫妻倆竟被校方人員向班上孩子道歉，也讓他傻眼直呼：「為什麼要『被害者道歉』？」

這名醫師3日在粉專上說明這起疑似校園霸凌事件的最新進度指出，第一次調查會議之後，學校依相關規定應於2個月內完成調查並提供結果，怎料他2日才收到校方來信告知調查處理期限將「因故」延長1個月，因此在文中向所有關心此事的大眾道歉，並請眾人再耐心等候。

不過，這名醫師也透露，疑似校園霸凌事件的消息引起全國關注後，竟有校方人員曾在女兒所在的班級群組中表示：「希望能由學校出面，請我們夫妻向班級孩子致歉」，讓女兒看見這段文字後，也難過地將訊息截圖傳給夫妻倆。

醫師見狀後更是傻眼不已：「為什麼要『被害者道歉』？在事件責任尚未釐清之前，校方人員即要求被害者家長向全班致歉，這樣的處理方式，讓我們感到高度不解與震驚」。醫師認為，校方人員做出這樣的回應，明顯已偏離校園安全事件中「保護被害者、避免二次傷害」的基本原則，也讓夫妻倆質疑校方後續處理的中立性與適切性，逐步喪失對校方的信任。

不僅如此，醫師在事發初期還收到有許多朋友截圖傳來的陌生帳號，提醒夫妻2人要保護孩子，而他點開截圖一看，才裡頭的發言內容竟都是針對女兒惡意留言，「我真的很害怕，害怕孩子再次受到傷害」。基於保護孩子身心狀況、穩定女兒的學習與生活環境的考量，夫妻倆也已在去年底為孩子辦理轉學，目前孩子已回到一個老師認真盡責、同學友善，也曾陪伴她成長的熟悉校園。

讓人痛心的是，女兒回到學校初期走路還是有些不穩，醫師為愛女準備了一支拐杖備用，而在女兒前後住院2次期間更是完全無法行走，也是由他背著女兒進入急診室、在醫院裡每天抱著女兒上廁所，但為了避免孩子心裡難過，他也只能強打起笑容對她說：「妳不要擔心，不能走路也沒關係，反正爸爸可以背著妳一輩子。」

雖然遭到暴力對待，但醫師仍教導女兒，真正的善良是在保護好自己的前提下，仍然選擇成為善良的人，並提醒女兒即使如今不幸受傷，也不要忘記保有一顆善良的心。最後，醫師在文末無奈表示，希望所有的苦難到此結束，也希望不要再有其他孩子經歷同樣的傷害，「我期待，每一位孩子都能被善待、被保護；我也期待，每一件涉及孩子權益與安全的事件，都能被認真看待、妥善處理。」

★遇到暴力時的應對與求助：請立即撥打110 報案，或者撥打113保護專線 24小時諮詢求助 (全年無休)。保護自己請閃避離開現場，保護頭、臉、頸等重要部位。勇敢求助親友或社工、律師的協助，或尋求保護令。



