女兒被霸凌進醫院！學校否認「要被害者道歉」 柚子醫師打臉再揭內幕

記者柯美儀／台北報導

網紅醫師女兒遭霸凌，一度癲癇發作、下肢無力走路。（示意圖／翻攝自Pixabay）

網紅小兒科醫師陳木榮（柚子醫師）去年披露女兒在校遭到霸凌，歷時2個月的調查，他指出校方曾希望其夫妻向班上同學致歉，讓他質疑為何出現「被害者道歉」的情況；校方事後則對外強調，處理過程全程秉持公正立場，並未要求任何人出面致歉。陳木榮今（5）日再度公開校方處理過程中的相關細節，質疑校方對外說法與實際作為不符，盼透過還原事件經過，避免類似情況再次發生。

陳木榮今透過臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」表示，校方日前對媒體否認曾「要求被害者道歉」，但他貼出114年12月11日班級群組對話截圖，內容明確提及「由學校出面，請家長向全班道歉」等文字。當時其女兒因受傷無法行走，在家視訊上課，卻必須在班級群組中看到校方人員討論相關道歉事宜，對孩子心理造成極大衝擊。

陳木榮也提到，調查程序尚未完成前，校方人員已在群組與公開平台中多次表態「沒有霸凌」，甚至在官方IG帳號發文力挺班級，要求學生進行「媒體識讀」，他認為此舉形同在真相未釐清前即先行定調，恐對被害者造成二次傷害，「我非常認同媒體識讀的重要性，但真正的媒體識讀，應是帶領孩子尋找真相，真正的教育，不該是利用行政資源在真相未明前定調『沒有霸凌』，甚至要求被害者噤聲或道歉。」

陳木榮說，選擇公開相關證據並非為了反擊，而是希望引發教育體系的反思，強調身為師長應教孩子如何同理受難的人，而非教孩子如何規避責任，「我們的言行，就是孩子最直接的教材」。他期盼未來校園能真正成為孩子受傷時的避風港，而不是造成二次傷害的場所。

教育部反霸凌投訴專線：1953

