女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒要10元（人民幣，下同）零花錢，媽媽隨口一句玩笑，讓自己負債超百萬，還可能賠掉一套房。河南鄭州一位媽媽面對女兒向她要10元零花錢，擔心她亂花錢，隨口承諾「抖音1個讚給1塊錢」，沒想到在網友接力點讚下，沒多久就獲讚120萬，媽媽因此「負債百萬」。媽媽見「債務」隨點讚數狂飆，表情從淡定、震驚最終徹底呆滯，她當場掏出一大疊現金塞給女兒，並承諾剩下的分期付款，「如果迫不得已，就把房子抵給女兒」。

據海報新聞、中華網報導，近日重慶合川「呆呆」號召幾位網友幫忙殺年豬引來上萬人走紅。近日在河南鄭州也有一位媽媽經歷了一次小看流量的意外。她只是想通過10塊錢零花錢和女兒玩個心理遊戲，結果卻把自己變成了負債至少120萬的「老賴」。

一開始，這位媽媽吳女士念小學的女兒向她要10塊錢買文具。吳女士說，女兒平時偶爾會提出零花錢需求，這次她本想考驗孩子的耐心，同時也覺得自己的帳號平時點讚寥寥，便想出了「點讚換零花錢」的玩笑：「當時想著最多幾十個讚，既能兌現承諾，又能讓孩子明白『收獲需付出』，沒想到網友們這麼『給力』」。

吳女士隨手拍攝了一段母女對話視頻，視頻中女兒睜著期待的眼睛追問「說話算數嗎」，吳女士笑著點頭：「絕對算數，讚愈多錢愈多」。這段視頻在1月18日晚上被發布到抖音平台後，迅速引發網友共鳴。「小朋友為10元錢還要沖KPI，必須支持」、「考驗媽媽誠信的時候到了」，網友們呼朋喚友為視頻點讚，助力女兒「討薪」。

點讚數的增長速度超出了所有人的預期。1月19日清晨，吳女士打開手機時，點讚數已突破10萬，當天中午飆升至88萬，截至1月21日已達123萬且仍持續增長。「從淡定到震驚，再到有點懵，看著數字不斷跳動，感覺像做夢一樣」，吳女士在回應視頻中坦言，起初確實有些壓力，但她堅持分期兌現，先掏出了一大疊現金給女兒，還將抖音網名改為「欠女兒102萬努力還」。

視頻中，女兒抱著裝滿現金的錢罐笑得合不攏嘴，直言「沒想到真能拿到這麼多錢」。吳女士表示，剩下的會通過努力工作慢慢還，「這也是給孩子做榜樣」，並承諾「如果迫不得已的情況下，就把房子抵給女兒」。

這場意外的「債務風波」迅速衝上熱搜，相關話題閱讀量超5億，有網友調侃「這是史上最貴的零花錢」，也有網友認真支招「可以開啟直播還債，既能兌現承諾，又能創造收益」。有不少家長稱「這才是最好的家庭教育，誠信比金錢更重要」。也有網友認為這是「對網友道德綁架」、「看來是起號了，下一步要簽約出道了」。

