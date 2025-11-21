女兒討1200餐費「清寒母轉帳927元」！已是她帳戶全部 對話曝光惹哭人

女子分享與母親的對話，惹哭不少網友，也有不少人紛紛表示願意金援；示意圖。（Unsplash／Photo by Emil Kalibradov）

一名女學生向母親要1,200元餐費，母親回應「先給你900行嗎？」最後轉給她927元，貼文迅速讓不少了解背後原因的人鼻酸。事後女子貼出與母親的對話截圖，讓更多人感到不捨，紛紛願意伸出援手，因為父親欠債，使母女倆生活相當拮据。對於網友的暖心，女子今日感謝網友，並表示「我決定不接受任何金錢上的資助。」

1名女網友昨（20日）於Threads發文，日前向母親開口「媽，可以給我吃飯錢嗎？1,200塊就好」對方欣然應允但卻回應「先給你900行嗎？」最終母親轉帳927元給孩子。貼文曝光後，起初有不少網友吐槽該名女子「不肖子」「放過媽媽吧」「多大了還一直要錢」，甚至稱927元是母親嘲笑孩子「就愛錢」諧音。

不過有人說明「可以是900，也可以是1,000，但偏偏是這種奇怪數字……媽媽把她能給你的都給你了」「一樣身為人家的媽，其實看到927這個數字，大概就知道發生什麼事。媽媽很愛你，要好好照顧你自己。」也有人詢問「飯錢1,200是要吃半個月喔」該名女子回應「對，繳完房租帳戶沒錢了，薪水下個月初才發」。

對於有人質疑「如果是普發一萬領了之後還這樣，真的要反思一下，如果還沒領的話，趕緊領了然後把錢還給媽媽」，女子則回應「爸爸欠債，被收走了」。事後，女子曬出與母親的對話，她笑稱「馬麻，大家說你轉927是說我就愛錢」，母親被逗笑後回「你等媽媽25號發薪水」「媽媽對不起你」，並貼出戶頭為0元的截圖，女子則貼心說「不要這樣說，能當你的小孩我很幸福。」

不少網友紛紛釋出善意，表示願意請學妹吃飯，也有人主動想提供保健品、服飾、化妝品等，並希望母女倆生活越來越好，也有人大方稱「在台北新北嗎？我先現場拿2,000給你」女子回應「謝謝你的愛心，但我沒關係的，苦日子過多了，咬咬牙就過去了」也有人關心「那媽媽有錢吃飯嗎？」女子稱「匯給媽媽一半了，媽媽常常忙一整天只吃兩顆茶葉蛋，說很有營養又不會餓，我真的很心疼」。

「真的讓我受寵若驚，也覺得很溫暖。」女子今（21日）再發文表示，收到許多來自善良人士的訊息，感謝他們願意對素未謀面的陌生人伸出援手，「那天發文是因為累積了很久的壓力突然潰堤，覺得人生好難，一度陷入很負面的情緒裡。但冷靜下來看完大家的鼓勵後，我獲得了很大的力量。經過思考，我決定不接受任何金錢上的資助。」

女子指出，儘管目前處境較為辛苦，「但我還有雙手，還能接家教，學校也有相關的獎助學金可以申請。我相信只要肯努力，這段難關一定過得去的。大家的善款，請留給社會上其他比我更緊急、更沒有能力自救的人。大家的這份心意我心領了，這對現在的我來說，已經是比金錢更珍貴的支持。」最後也稱會記住這份溫暖，並且繼續努力生活，「再次謝謝大家！」

