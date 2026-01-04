女兒超想看BABYMONSTER演唱會！郭彥均騙「沒買到票」 本人揭原因

藝人郭彥均的女兒一直想看BABYMONSTER演唱會。（圖／翻攝自臉書，郭彥均）

韓國女團BABYMONSTER出道未滿3年，繼2024年台北流行音樂中心、2025年林口體育館後，今年1月2、3日連續2天登上台北小巨蛋，舉行「BABYMONSTER"LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」台北站。藝人郭彥均的女兒一直想看BABYMONSTER演唱會，他好不容易買到2張票，卻騙孩子沒搶到票，原因是想讓她學到「很多事情不是都是應該有的」。

郭彥均在臉書粉專透露，女兒一直很期待看BABYMONSTER的演唱會，自己好不容易買到2張票，但想到最後一刻再告訴孩子，「可是我們感覺對她好殘忍，看著她準備好多小卡放在包包裡，準備『坐在場外』聽著場內微弱的鼓聲，她說這樣她也會很開心」。

郭彥均說，之所以沒有第一時間告訴女兒，是想讓她學習到「很多事情不是都是應該有的」。他提到，在教育溝通方面，夫妻倆一直都很小心，深怕孩子認為父母什麼都可以辦得到，所以才想讓她學習珍惜之下還能保有單純的心，體會失落和習慣不符合自己期待的狀況。

郭彥均表示，演唱會晚間7點半開始，他跟女兒說要下午3點去現場排隊，看還有沒有「現場票」可以買，然後下午4點去學校接她到會場，「這時候我會跟她說：爸爸在演唱會外面遇見認識的朋友，所以請朋友幫爸爸在現場排隊買票」，沒想到直到拿出票的最後一刻，孩子都把情緒處理得非常好，讓他相當欣慰。

