女兒身世成謎？女星遭前夫控「騙婚」 離婚官司引爆假扣押風波

有「名媛界大S」之稱的黃廉盈再度與前夫、「夜店大亨」夏天倫爆發衝突。她控訴夏天倫以「假扣押」名義闖入住處，取走她的名牌包、電動車與現金，令她痛批對方「吃人夠夠」。

不只名媛圈，演藝圈亦有多起因財產或婚姻認定引發的假扣押爭議。藝人蘇霈先前遭前夫陳宇寰指控女兒非其親生，並主張受到「騙婚」，向法院提出撤銷婚姻關係之訴。高等法院最終裁定兩人離婚，同時判決蘇霈須給付前夫賣屋所得逾203萬元。然而蘇霈拒絕付款，導致名下財產遭假扣押。

蘇霈因拒絕付款給前夫，曾導致名下財產遭假扣押。（翻攝自蘇霈臉書）

另一位女星何如芸亦曾因離婚訴訟深陷財務拉鋸。為爭取2名兒子的監護權，她在訴訟期間向法院聲請假扣押夫家財產。她透露婚後每月僅領取2萬元家用，甚至需由妹妹抵押房產支付律師費。雙方歷經多年訴訟後，於2023年8月協議離婚，正式結束長達19年的婚姻關係。

何如芸為爭取兩名兒子的監護權，曾向法院聲請假扣押夫家財產。（翻攝自何如芸臉書）

國際方面，南韓女星黃正音在2024年指控前夫外遇並提出離婚訴訟，對方則以18億韓元（約新台幣3,850萬元）的房產假扣押作為法律手段。此舉在離婚成立後即告解除。黃正音所屬公司解釋，該假扣押屬於訴訟期間常見的夫妻財產保全程序，並非外界想像的激烈對抗。

黃正音指控前夫外遇並提出離婚訴訟，對方則以18億韓元（約新台幣3,850萬元）的房產假扣押作為法律手段。（翻攝自黃正音IG）

