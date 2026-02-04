「女兒遭同學踹頭」柚子醫師怒控被要求道歉 校方駁斥：調查依法展延

「柚子醫師」去年12月發文透露，女兒於校園遭同學以腳踹頭，導致重傷需住院，且下肢無力走路、癲癇發作。翻攝自柚子醫師臉書



知名網紅「柚子醫師」近日再度為女兒校園霸凌事件發聲，他表示女兒去年遭到同學霸凌、用腳踹頭導致受傷住院。「柚子醫師」發文質疑，校方將調查期限「因故」延長一個月，甚至曾提出希望夫妻向全班學生致歉的處理方式，讓他直言無法理解，痛批「為什麼要被害者道歉？」對此，校方今天（4日）也做出回應了，駁斥柚子醫師質疑。

柚子醫師在社群媒體指出，孩子遭霸凌事件接獲校方通知調查期限將「因故」延長一個月，同時也公開校方曾要求「被害者家長向全班致歉」的處理方式，讓他直呼難以理解與震驚。

廣告 廣告

校方則表示，目前已由三位外部專家組成調查小組，1月15日完成相關人員訪談工作，因訪談資料繁複，為確保調查報告嚴謹度與完整性，三位委員需審慎彙整並擬具報告草案，一切依「校園霸凌防制準則」第43條規定辦理，調查應於2個月內完成，必要時得延長，每次不得逾1個月。

校方直言，預計開學後完成後續行政作業並函知當事人，程序完全符合法定作業流程，將秉持公正立場處理學生事件，並無要求被行為人出面致歉，檢舉案中所提相關人員已交由外部委員調查。

柚子醫師也透露，基於保護孩子身心狀況與學習環境考量，已於去年底替女兒辦理轉學，並盼事件能被認真檢視，避免再有其他孩子承受相同傷害。

更多太報報導

台南隨機殺人影片曝！足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」