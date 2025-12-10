女兒遭爆淪球星小三！吳中純不忍發聲：明年送女兒出國

梅聖旻、吳中純的愛女梅嬿翎今（10）日遭爆料介入女籃國手陳芷英與球星林劭安感情。（圖／翻攝自吳中純臉書）





知名主播夫妻檔梅聖旻、吳中純的愛女梅嬿翎，現職民眾黨社會發展部中央專員，今（10）日週刊爆料梅嬿翎插足女籃國手陳芷英與球星男友林劭安感情，兩人趁陳芷英出國比賽期間偷情成為小三，對此，吳中純稍早也發聲回應，怒斥女兒被無端造謠及陷害。

週刊報導指出，一名自稱梅嬿翎閨密的A小姐稱梅嬿翎今年6月與林紹安發展出曖昧情，林紹安經常跟女友陳芷英報備後，就出門與梅嬿翎私會，兩人不僅利用陳芷英出國比賽期間過夜偷情，在梅嬿翎大罷免出差時，林紹安也愛相隨一同入住飯店，黨內同事都知情此事。

對此，根據《自由娛樂頻道》報導，吳中純一早就把女兒挖起來質問此事，他轉述女兒說法表示：「和林劭安就是普通朋友，與女同事出差都是睡2人房，怎麼可能和林劭安同房。」且女兒出差一人住房預算僅2千元，自己沒有看過男方，女兒也從未向父母提起過對方，認為兩人就是普通朋友關係。

吳中純對女兒被影射為小三相當心疼，認為女兒及林紹安都是單身，根本沒有什麼好爆料，「這根本是中傷梅嬿翎，你們怎麼可以對年僅24歲的女孩子做出這種傷害」，此外夫妻倆也決議明年要送女兒出國，「我和梅聖旻已經替梅嬿翎申請學校，明年就要讓女兒出國念書。」



