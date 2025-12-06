女兒遭霸凌「下肢無力」到住院！網紅醫：要壞人受處罰

網紅醫師控訴，女兒被霸凌，在臉書寫下爸爸媽媽會讓壞人受到應得的處罰。（圖／翻攝自當事人臉書）





網紅醫師控訴，女兒被霸凌！台北市某間私立明星中學，爆出霸凌案！受害女同學下肢無力走路、癲癇發作，網紅醫師表示，爸爸媽媽會讓壞人受到應得的處罰，《EBC東森新聞》詢問到當事網紅醫師，表示案件已經走入司法程序，教育局回應，已接獲通報將啟動調查。

網紅醫師個人臉書，不是宣傳衛教資訊，而是感謝朋友們的關心，放上磁振中心的照片，表示正在讀國中的女兒，下肢無力走路癲癇發作，懷疑脊椎受傷，後續已經安排做核磁共振，先前還因為臨時有事，找了其他醫師代班，文末寫下「看到孩子受苦我是多麼的心痛，爸爸媽媽會讓所有的壞人，受到應得的處罰」，讓網紅醫師這麼生氣的原因，根據了解因為女兒就讀北市某私立明星中學，疑似遭男同學施暴，造成身體多處傷勢，重傷到住院，動手的男同學家長，疑似是家長會成員，透過另一名就職某醫院兒科急診醫師的家長會成員，拿到遭施暴女同學的就醫資料還外流，網紅醫師太太，得知消息震怒無法接受。

當事中學其他家長：「三個小孩其實也都念那邊，昨天我們其實有跟他們做一些討論，其實孩子之間並不知道這件事情，昨天（12／5）有收到學校的公文，那公文有提醒就是，家長群組有證實這件事情，學校確實有發生這樣的事情。」

校方學生事務處表示，案件已依規定正式通報，調查程序啟動中，臉書私校社團，不少人也討論，認為霸凌者應該直接退學，也有人說真的很震撼，祝福傷者趕快好起來，不管事身體還是心理，《EBC東森新聞》詢問當事醫師，表示案件已經走入司法程序，不願對外補充說明。

北市教育局回應，學校於知悉相關情事後，已依完成校安通報，並啟動後續處理程序，督導學校，後續經家長提出調查申請，需依法辦理調和或調查作業，詢問當事明星中學，截稿前暫時沒有回應，對家長來說，心疼寶貝女兒，骨肉遭他人毆打釀傷，只盼司法討回公道。

