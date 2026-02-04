女兒遭霸凌！柚子醫師控校「要被害人道歉」怒轉學 學校回應了

生活中心／羅欣怡報導

網紅醫師柚子醫師女兒遭霸凌，控訴校方要「被害人道歉」。（示意圖／pixabay）

網紅小兒科醫師陳木榮（柚子醫師）去年披露女兒在校遭到霸凌，歷時59天的調查，陳木榮昨（4日）再次在臉書發文，指出校方突通知將調查期限延長一個月。他更痛訴，事發初期校方人員竟要求身為受害者的他們向全班道歉。校方則強調，均依法展延，且未要求被行為人出面致歉。

陳木榮透過臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」發文，指出除了調查進度受阻，陳木榮也首度揭露不得不轉學的關鍵原因。他表示，在事件發生初期、責任歸屬尚未釐清之前，校方人員竟在有孩子在內的班級群組中，公開要求受害學生家長出面向全班致歉。女兒看到訊息後難過的截圖轉傳給父母，陳木榮對此感到極度震驚與不解，認為這已嚴重偏離校園安全事件中「保護被害者」的基本原則。基於對校方處理中立性的質疑，以及為了讓身心受創的女兒遠離不友善環境，夫妻倆已於去年底辦理轉學。

根據《聯合新聞網》報導，校方澄清，針對這起霸凌案，已由三位外部專家組成調查小組，1月15日完成相關人員訪談工作，因訪談資料繁複，為確保調查報告嚴謹度與完整性，三位委員需審慎彙整並擬具報告草案，一切依「校園霸凌防制準則」第43條規定辦理，調查應於2個月內完成，必要時得延長，每次不得逾1個月。

校方強調，預計於開學後完成後續行政作業並函知當事人，程序完全符合法定作業流程，將秉持公正立場處理學生事件，並無要求被行為人出面致歉，檢舉案中所提相關人員已交由外部委員調查。

