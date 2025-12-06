女兒遭霸凌「無力走路、癲癇發作」 網紅醫師心痛報案：司法調查中
記者柯美儀／台北報導
校園霸凌事件層出不窮，一名網紅醫師透露，就讀國中的女兒在校遭受霸凌，導致下肢無力走路、癲癇發作，讓他心痛寫下「壞人一定會受到應得的處罰」。今（6）日他再度發聲明表示，目前已報警並進入司法程序。
網紅醫師女兒受傷事件曝光
該名網紅醫師11月底時發文表示，因為臨時有事，12月2日至5日，需由其他醫師代診，後續有機會的話會再跟大家說這件事，「看到孩子受苦我是多麼的心痛，壞人一定會得到應得的處罰。」
直到這個月3日，他透露目前孩子下肢無力走路、癲癇發作，懷疑是脊椎受傷，已經做了電腦斷層，也安排核磁共振，「爸爸媽媽會讓所有的壞人受到應得的處罰！」
醫師今發聲：司法程序進行中
不少人關注網紅醫師的女兒遭受不當傷害一事。今日他再度發聲表示，對於女兒11月26日上午在校園遭到不當傷害，感謝各位粉絲朋友以及媒體朋友的關心。此事發生的隔天早上8點，他和太太已經帶女兒到大安分局新生南路派出所報案，後續經歷孩子住院過程，此時因為一切已經進入司法程序，詳細細節目前無法對外公開說明，靜待司法調查。真心感謝大家的關心。
教育局已啟動調查
教育局則表示，學校於知悉相關情事後，已依完成校安通報，並啟動後續處理程序，教育局已督導學校後續經家長提出調查申請後，需依法辦理調和或調查作業。
教育局重申，面對校園事件皆秉持零容忍精神，並要求學校依法啟動相關程序，積極維護學生受教權及確保身心健康，並提供學生必要之心理諮商、輔導及其他支持措施，確保學生權益獲得充分保障。
教育部反霸凌投訴專線：1953
「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118
服務時間：週一至週五 9:00～18:00
