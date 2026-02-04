女兒遭霸凌、踹頭害無法走路 柚子醫師曝校方「竟要受害者道歉」

「柚子醫師」去年12月發文透露，女兒於校園遭同學以腳踹頭，導致重傷需住院，且下肢無力走路、癲癇發作。翻攝自柚子醫師臉書



在網路有許多人追蹤的知名小兒科醫師「柚子醫師」陳木榮，去年12月發文透露女兒在學校遭到不當傷害，遭同學以腳踹頭，導致下肢無力走路、癲癇發作，今日（2/4）再度發文指出，校方不但「因故」延長調查一個月，甚至還要求他們夫妻倆向班級孩子致歉，讓他忍不住直呼「為什麼要『被害者道歉』」？

陳木榮今日於臉書發文指出，距離他上次發文間隔了59天，按照相關規定，調查原則上應於2個月內完成，然而他2日收到校方來信，稱調查處理期限將「因故」延長一個月，因此他要向所有關心這件事的人說聲抱歉，請大家再耐心等候，同時也要向每位關心「柚子小妹」、關心孩子安全的朋友們，真誠地說一聲「謝謝」。

陳木榮表示，事件發生初期，有許多朋友分享社群留言的截圖，提醒他要保護小孩，他查看了一下內容，發現是在事件發生時同時設立的新帳號，所有留言內容都只針對柚子小妹，「我真的很害怕，害怕孩子再次受到傷害。」陳木榮接著表示，事件發生後，校方人員卻於班級群組中表示，希望夫妻倆向班級孩子致歉，柚子小妹看到後，非常難過地將要求道歉的截圖傳給他，讓他質疑為何「要被害者道歉」？

陳木榮直言，在事件責任尚未釐清之前，校方人員即要求被害者家屬向全班致歉，這樣的處理方式，讓他們夫妻感到高度不解與震驚。目前孩子已回到一個老師認真盡責、同學友善，也曾陪伴她成長的熟悉校園，初期柚子小妹走路仍不穩，因此為她準備了一支拐杖備用，現在的老師也對她非常用心，同學也很願意照顧她，「對於在那段最困難的時間，願意對我們伸出援手的每一所學校、每一位朋友與師長，我由衷地說一聲感謝。」

陳木榮提到，柚子小妹前後住院兩次，有段時間完全無法行走，當時他背著她進急診室、每天抱著上廁所，怕她心裡難過，只能強打起笑容對她說「妳不要擔心，不能走路也沒關係，反正爸爸可以背著妳一輩子」。

陳木榮喊話，希望所有的苦難就到他們為止，希望不要再有其他孩子經歷同樣的傷害，期待每位孩子都能被善待、被保護，也期待每件涉及孩子權益與安全的事件，都能被認真看待、妥善處理。

