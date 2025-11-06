女兒邀跳舞「媽媽竟讓他當爸」！43歲母竟與14歲舞伴產子 DNA揭驚人真相

她是母親也是被告！與14歲少年生子遭起訴，對象竟是女兒舞伴。（圖／Tazewell County Sheriff

伊利諾州43歲母親與女兒14歲舞會舞伴發生不當關係並產子 遭控性侵與持有兒少色情物品

美國伊利諾州一名43歲母親涉嫌與女兒14歲的初中舞會舞伴發生性關係並懷孕生子，現已遭警方逮捕並面臨多項刑事指控。

根據《紐約郵報》報導，這名母親名為羅賓．波爾斯頓（Robyn Polston），她於2025年11月3日（當地時間）被拘捕，面臨兩項與13至17歲未成年人發生性行為的刑事性侵罪名，以及兩項持有兒童色情物品的指控。根據《People》取得的起訴書指出，華盛頓警方是在波爾斯頓於2025年1月產下一名嬰兒後接獲檢舉，隨即展開調查。

警方在取得相關紀錄後發現，該名新生兒的姓名與波爾斯頓涉嫌性侵的少年擁有相同的中間名與姓氏，進一步引發懷疑。

波爾斯頓向警方聲稱，孩子的父親是一位20多歲名叫布萊恩（Brian）的男子，並表示已在產後與對方斷聯。但調查顯示，這名少年曾在2023年5月與波爾斯頓的女兒一同參加初中舞會，波爾斯頓當時正擔任活動的監護人。

文件指出，該名少年曾在嬰兒出生前40週短暫返回當地，並於2024年4月產子後於同年8月搬回該區，與一名「朋友」的家人同住。調查人員也在雙方使用的手機中發現大量露骨影像與影片。據稱，兩人使用化名註冊的臨時手機以隱匿身份，波爾斯頓更試圖說服少年參與掩蓋事件。

最終DNA鑑定結果確認，這名14歲少年就是孩子的生父。檢方指出，波爾斯頓的母親與妹妹曾協助維持她與少年的不當關係，因此質疑她能否真正與對方斷絕聯繫。目前波爾斯頓已被法院裁定不得交保，案件審理期間須繼續收押。根據公開紀錄，她的下次出庭時間定於12月4日。波爾斯頓的律師目前尚未對外發表評論。

女兒舞伴成孩子生父，43歲母遭控性侵未成年。（圖／翻攝自X，@nypost）

