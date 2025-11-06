女兒邀43歲母赴舞會「媽媽竟與14歲舞伴產子」 手機曝光露骨影像！

美國伊利諾州一名母親涉嫌與女兒舞伴發生不當關係並產子，DNA鑑定結果震驚社會，案件仍在審理中。（翻攝自X）

DNA驗證揭震撼真相！美國伊利諾州一名43歲女性因涉嫌與女兒的14歲舞會舞伴發生不當性關係並懷孕生子，遭警方逮捕並面臨多項刑事指控。案件曝光後震驚當地社會，也引發對未成年保護與家庭倫理的高度關注。

伊利諾州性侵案 未成年舞伴DNA驗證為生父

據《紐約郵報》報導，涉案女子名為羅賓．波爾斯頓（Robyn Polston），於2025年11月3日被警方拘捕，面臨兩項與13至17歲未成年人發生性行為的刑事性侵罪名，以及兩項持有兒童色情物品的指控。警方是在她於今年（2025）1月產下一名嬰兒後接獲檢舉，隨即展開調查。

廣告 廣告

調查人員發現，新生兒的姓名與一名14歲少年擁有相同的中間名與姓氏，引發懷疑。該少年曾在2023年5月與波爾斯頓的女兒一同參加初中舞會，波爾斯頓當時擔任活動監護人。警方進一步比對DNA後，確認該少年為嬰兒生父。

使用化名手機、影像曝光 檢方質疑是否真正斷聯

波爾斯頓曾向警方表示，孩子的父親是一名20多歲男子，並稱已在產後與對方斷絕聯繫。然而，調查顯示她與少年之間仍有聯繫，甚至使用化名註冊的臨時手機以隱匿身份。警方也在雙方手機中發現大量露骨影像與影片，並指出波爾斯頓曾試圖說服少年協助掩蓋事件。

檢方進一步指出，波爾斯頓的母親與妹妹疑似協助維持她與少年的不當關係，質疑她是否真正與對方斷聯。目前法院已裁定不得交保，案件審理期間須繼續收押，下一次出庭時間定於12月4日。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

不只偷人妻？王子被爆「摳門真面目」超省事蹟曝光 連美國行都要經紀人談免費贊助

遛愛犬海灘散步驚見「超巨長海怪」沖上岸 專家解答真實身分！居民嚇傻：從沒看過

「發現37具半身屍體」南韓96萬粉YouTuber爆中國人殺人賣器官 嚇壞全網被查辦