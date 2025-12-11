女兒重症住院！男星愛妻「警示1關鍵」：別輕忽腸病毒

毛加恩與妻子Tiffany。（圖／翻攝自Tiffany Instagram）





前籃球員、現任新北國王總經理毛加恩曾客串演出《18禁不禁》、《機智校園生活-第三季必勝高三生》，2019年與造型師Tiffany（羅雯）結婚，婚後育有1子1女；Tiffany今（11）日在社群發文透露，1歲女兒因為確診腸病毒併發重症腦炎住院，呼籲所有父母親別輕忽腸病毒，記得帶小孩去打疫苗。

Tiffany在Instagram發文，發出女兒住院打點滴的照片：「我只想說大家別輕忽腸病毒，有小小孩的能打疫苗都先去打，雖然腸病毒有好多種，但至少預防其中一種的重症，這幾天看孩子受罪真的是撕心的那種痛！」孩子目前已經出院，回家後已經能正常吃喝，正在逐漸康復中。

毛加恩的1歲女兒住院打點滴。（圖／翻攝自Tiffany Instagram）

事實上，夫妻倆曾失去過一名孩子，第二胎女兒早產第四天便離開人世，當天也是毛加恩的生日；毛加恩上個月16日迎來43歲生日，Tiffany發文祝賀老公，感性道：「我知道每一年的生日你跟我都不知道要用什麼心情面對，因為這一天對我們來說都蠻沉重的，是你的生日但也是我們二女兒的忌日，前幾年你都會說你再也不要過生日，但我想告訴你『你值得被慶祝，因為你很棒。』」



