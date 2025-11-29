女兒長大後「長相不像自家人」父驗DNA才知 根本是小王的種

吳姓男子養了女兒10多年，驗DNA才發現女兒是老婆跟小王的孩子。示意圖／Pixabay

台南市一名吳姓男子，和一名阮姓女子在民國98年結婚，婚後育有兩個女兒，但是小女兒平時的習慣還有五官，但和吳男及其他家族成員不同。吳男想起老婆曾經外遇，所以在民國113年下定決心，驗了自己和小女兒的DNA，結果發現小女兒根本不是自己的親生骨肉，怒對妻子提起告訴。

判決書指出，吳男養了小女兒10幾年，才去驗DNA，報告排除吳男和小女兒的一親等直系親緣關係，讓吳男大受打擊。吳男已經跟阮女離婚，並決定對阮女提告，告她侵害配偶全情節重大，致吳男精神上相當痛苦，請求精神撫慰金新台幣150萬元。

廣告 廣告

台南地院審理此案，法官表示，婚姻是以配偶之共同生活為目的，配偶應互相協力保持共同生活圓滿安全及幸福。配偶間互守誠實，為確保共同生活之圓滿安全及幸福的必要條件，所以配偶之一方行為不誠實，破壞共同生活之圓滿安全及幸福者，即為違反因婚姻契約之義務而侵害他方之權利。

開庭當日，被告阮女甚至沒有出庭，也沒有提出任何聲明，法官依《民事訴訟法》第280條第1項規定，視同阮女「自認」，相信吳男所述皆為事實，阮女在兩人婚姻續存期間與小王發生性行為，並且懷孕生下女兒，情節重大。

法官最後斟酌雙方之身分、地位、資力、經濟狀況、加害程度、受損情況及其他各種情形，核定吳男請求阮女賠償精神撫慰金90萬元，全案可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

超噁！便秘男送醫插管「糞便從嘴巴噴出」 竟是得了「這種病」

省錢大絕招！大學生靠「這方法」狂省7000元餐費

帶小孩去鼎泰豐吃飯！眼尖店員「這服務」貼心到離譜 網：店員會通靈