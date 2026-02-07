女兒顧穎遭波及！李千娜脫口林宅血案「沒那麼嚴重」惹炎上道歉：片酬全捐慈林基金會

李千娜與女兒顧穎。翻攝自臉書



取材自台灣重大歷史案件「林宅血案」的電影《世紀血案》，因未取得當事人及家屬同意即拍攝，引發炎上。演員李千娜還在殺青記者會上脫口稱「（事件）可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」，引爆網友怒火，就連李千娜女兒顧穎也遭到波及。沉默1天後，李千娜稍早發聲道歉了。

先前因李千娜在《世紀血案》殺青記者會脫口說出，「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案」，一番言論導致不僅她本人，就連女兒顧穎的臉書也被網友灌爆，「很替你難過，你媽媽覺得女兒被砍被滅門不嚴重不恐怖…」、「出來道歉！停止世紀血案電影上映！退出演藝圈！」、「身為他的小孩，代替媽媽受難，以你媽媽的標準，也是不嚴重囉？」

李千娜稍早在道歉聲明中表示，首先對於《世紀血案》引發的爭議，她要向林義雄本人、家人與朋友道歉，也向所有因此感到不適、憤怒或受傷的人致歉，並強調會虛心接受外界所有批評與指教。她坦言，自己在參與演出時未能充分理解整體事件的歷史重量，對此深感後悔。

李千娜坦言自己未完整了解事件內容就接演該片，確實失職，她說自己當時僅專注於自身客串的小角色，忽略整體劇本架構與事件脈絡，未做好演員應有的全面判斷，也未清楚釐清合作事實，對此不斷反省。

李千娜還原接演該片始末，表示製作人郭木盛是她過往合作認識的前輩，僅邀請她協助拍攝四天，角色設定為虛構人物，在片中飾演雜貨店老闆娘，最終為保護孩子而犧牲生命。她也提到，導演與製作團隊在討論角色時，僅簡略提及電影以「正義」、「希望」作為重新呈現事件的方向，未深入說明細節，自己因角色共感與對人的信任而答應參演，卻忽略了事件本質。

她也強調，直到近日經多方查證後，才得知電影在未取得林義雄本人或家屬同意的情況下進行拍攝，對此感到震驚，並指出此舉已違反與她所屬公司的合約，屬於她當初未能預料的狀況。對於未事先清楚查證，她表示責無旁貸，並將針對此合作啟動後續調查與處理。

此外，李千娜也為自己在殺青記者會上的發言再度致歉，坦言當時態度輕率、言論錯誤，未顧及當事人、家屬及整體事件對社會造成的深層傷害，對此致上最大歉意。

