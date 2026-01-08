女兒飯店猝死後首露面！湯米李瓊斯被目擊「暴瘦憔悴」

美國知名影星湯米李瓊斯的女兒，元旦當天驚傳陳屍舊金山五星飯店，年僅34歲，事發後外界關心其近況，而他5日在街頭被人目擊，顯得暴瘦憔悴，是事發後他首度公開露面。

美國《紐約郵報》報導，湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）在女兒維多利亞瓊斯（Victoria Jones）猝逝後，5日被拍到與妻子在德州聖安東尼奧公開現身，這是他自女兒過世以來的首次公開露面。

當天，79歲的湯米李瓊斯身穿藍色法蘭絨襯衫、卡其色長褲和綠色運動鞋，面容憔悴消瘦，蓄鬍並戴著眼鏡，其妻子身穿著紅色毛衣與長褲，搭配棕色麂皮短靴，兩人並肩走向車輛。一名知情人士感嘆，「湯米現在完全不像自己了。」

維多利亞瓊斯於1日在舊金山費爾蒙酒店（Fairmont Hotel），被發現失去意識，急救人員抵達現場後宣告她死亡。根據警方消息人士透露，她生前有藥物濫用的問題，懷疑可能與芬太尼有關。維多利亞瓊斯的母親金貝利亞克勞雷（Kimberlea Cloughley），是湯米李瓊斯的第二任妻子，兩人於1981年結婚、1996年離婚， 育有2個孩子。

