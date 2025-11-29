女兒養超過10年長相差很多 DNA鑑定揭真相「老婆討客兄」 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

台南一名男子阿坤（化名）與妻子小珍（化名）結婚後育有2名女兒，但隨著2個女兒長大，阿坤卻發現小女兒的個性、長相等與他完全不像、甚至沒有絲毫家人有的相關特徵，於是採集毛髮進行DNA鑑定，結果赫然發現，他養了超過10年的女兒竟是妻子與外遇對象所生，阿坤告上法院後，經台南地院審理，決判小珍須賠90萬元，全案仍可上訴。

判決指出，阿坤與小珍是在2009年9月間結婚，2人婚後育有2名女兒，但雙方因為感情不睦，後來在2018年間協議離婚，2個女兒也由阿坤擔任監護人，負責扶養長大。

但隨著時間一天天過去，阿坤卻發現小女兒的五官與他及家中成員完全不像，且他過去曾聽說過妻子有外遇紀錄，於是在2024年間找來鑑定單位，替他與小女兒進行DNA鑑定，結果出爐後，阿坤頭頂飄過一層綠雲，小女兒竟然非他親生，而是妻子與外遇對象的種，他便將妻子告上法院，求償150萬元。

台南地院法官考量雙方的條件後，小珍也在言辭辯論階段未到場，也未提出書狀作任何聲明或陳述，法官最終判決小珍須賠償90萬元，全案仍可上訴。

