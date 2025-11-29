女兒養10多年「長大卻不像自家人」二寶爸驗DNA怒告前妻…痛揭超綠真相

記者陳弘逸／台南報導

女兒習性、五官都跟家族成員不同，爸爸偷做親子鑑定；竟發現，她並非自己親生女兒，憤而提告前妻侵害配偶權，獲賠90萬元精神慰撫金，全案可上訴。（示意圖／PIXABAY）

台南男子小綠（化名）婚後育有2名女兒，婚後10年，跟妻子小婷（化名）離婚，單獨扶養女兒；卻意外發現，二女兒習性、五官都跟家族成員不同，加上前妻曾有外遇情事，偷做親子鑑定；竟發現，她並非自己親生女兒，憤而提告前妻侵害配偶權，獲賠90萬元精神慰撫金，全案可上訴。

判決指出，男子小綠（化名）2009年9月16日跟女子小婷（化名）結婚，育有2名女兒，但夫妻於2018年離婚；事後男方發現11歲的二女兒習性、五官都跟家族成員不同，加上前妻曾有外遇情事，因此，2024年偷偷帶女兒去親子鑑定，報告出爐竟排除一親等直系親緣關係，顯見次女是前妻跟身分不詳男子所生。

小綠認為過去配偶權遭侵犯，且付出10多年扶養，才得知此事；認為精神受極大痛苦，憤而向前妻小婷提告求償150萬元精神慰撫金。

審理期間，前妻小婷都沒出庭，也沒提出書狀為任何聲明或陳述，因此，依據戶籍謄本、DNA基因圖譜型別分析報告為證，法官堪信小綠主張為真實。

法官認為，小婷顯然不法侵害小綠配偶關係，審酌雙方之身分、地位、資力、經濟狀況、加害程度；再考量女方在婚姻存續期間內與他人為性行為後懷孕產子，離婚後，由男方單獨扶養，因此，判小婷應賠償90萬元精神慰撫金，可上訴。

