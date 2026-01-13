娛樂中心／綜合報導

今年57歲的歌手游鴻明，已經18年沒有在台灣舉辦演唱會，去年擔任彭佳慧在台北小巨蛋的表演嘉賓，深獲好評，加上女兒也不斷鼓勵他，讓他決定今年4月，要在台北流行音樂中心開唱，準備多首經典歌曲，與粉絲同樂。

歌手游鴻明"戀上一個人"：「非要等到愛遠走，分兩頭，才知道誰都怕寂寞，一直有句話要說，你們是我今生今世的守候。」

好久不見的歌手游鴻明，拿起吉他邊彈邊唱，這嗓音勾起許多人的回憶，時隔18年，游鴻明終於回來台灣開演唱會。

女兒鼓勵成關鍵！ 游鴻明睽違18年在台北辦演唱會

情歌王子游鴻明將在4/11在台北流行音樂中心舉辦演唱會。（圖／民視新聞）









歌手游鴻明"無字的情批"：「我愛的伊欲來離開，伊講孤單尚適合伊，無留半字就斷了過去，不甘心付出為伊哮歸瞑。」

發布記者會上，找來老朋友曾國城當主持人，兩人開心合唱經典台語歌曲，這回在女兒游宇潼的鼓勵下，游鴻明決定要在台北開唱。

歌手游鴻明：「（粉絲）有敲碗的有譴責，為什麼你就在外面唱，不回來唱，最後一個譴責我最深的，反而是我的女兒，她說你就算辦個500人，1000人的，你都應該問候一下，自己家鄉的歌迷朋友，他們太想念你了。」

有了女兒的支持，今年57歲的游鴻明拚了，為了演唱會開始加強心肺運動，演唱會橋段也精心設計，不只有經典歌曲，還會有新編曲。





歌手游鴻明：「因為我不希望，我的演唱會是一個很沉悶的，這場演唱會，有一點像是女兒催生出來的，再加上這個緣分，就是去參加，彭佳慧的（演唱會）嘉賓嘛，寬宏的老闆就說，要不然我們就來做一場吧。」

演唱會將會上演父女合唱橋段，也正在邀請神秘嘉賓，要粉絲好好期待。

