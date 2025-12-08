「女兒」創作洗腦神曲！突破百萬點閱太強大 謝瓊煖差點拱手讓出女主角之位

宮美樂（右起）《豆腐媽媽》中飾演謝瓊煖小女兒。民視提供

宮美樂為民視《豆腐媽媽》演唱角色專屬歌曲〈welcome to 萬家〉，她在劇中飾演萬家的小女兒「萬珍珍」，也是人氣直播主，活潑、可愛又貼近時代，她形容角色是爸媽「掌上明珠」，「在家就是被寵到不行」。飾演媽媽的謝瓊煖大讚：「我這個女兒太強大，可以讓出女主角了，改叫她『珍珍豆腐』！」

〈welcome to 萬家〉曲風新潮、節奏洗腦，讓粉絲大讚：「根本年度神曲」、「聽一次就被洗腦」。宮美樂透露，這首歌不只是角色主題曲，她更用歌詞把萬家每位成員逐一介紹，「希望在觀眾還沒追劇前，就能先透過音樂感受到萬家這個家庭的溫暖跟有趣」。

正籌備第二首唱跳作品！展現多元能量

宮美樂為角色創作歌曲。民視提供

上週五〈welcome to 萬家〉在各大平台同步曝光後瞬間大爆發，短短一天衝破20萬觀看、跨平台累積逼近百萬瀏覽，被網友盛讚是「民視8點檔史上最強宣傳火力」。

而在首支歌曲爆紅後，宮美樂也宣布正緊鑼密鼓準備第二首唱跳作品，展現她跨越戲劇、歌唱、舞蹈的多元能量。她說：「希望大家能從《豆腐媽媽》中看到我更多突破，也期待這部戲帶給觀眾滿滿的感動。」



