女兒「吳花果」出生了！ 吳怡萱緊牽小手：這一刻的感動永遠不會忘記

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨發言人吳怡萱今(20)日宣布女兒「吳花果」已在15日出生，並分享初為母的心情，直呼「這一刻的感動，我永遠不會忘記」，並感謝家人與老公的支持。

吳怡萱在臉書分享喜訊，表示人家都說，孩子會自己選擇離開媽媽肚子的時間，「而我可愛的寶寶迫不及待要跟這個世界打招呼，2025.11.15 07:07，吳花果出生了。」透露當女兒趴在胸前時，感覺好小、好脆弱，哭聲卻宏亮且中氣十足，而當自己在女兒耳邊說「果果，不哭，是媽媽喔。」女兒竟然真的神奇地不哭了，直呼心連心的脈動，這一刻的感動，永遠不會忘記。

吳怡萱也提到，九個多月來，兩顆心臟同時跳動，從發現兩條線、第一次透過超音波相見，吳花果陪跟著自己一起呼吸、感受喜怒哀樂，經歷孕期諸多不適，這個小小的生命，神奇地在肚子裡一天天長大。她也曾無數次想像吳花果的長相，這幾天終於看到女兒，眼神清澈透亮、嘴唇紅潤小巧、手指纖長，每個地方都藏著自己和老公的影子。

吳怡萱說，孩子的出生，讓生活變的很不一樣，身體一邊要從生產後恢復，另一邊要學著當一個母親，有時匆匆忙忙、手忙腳亂，有時也會徬徨、不安，「謝謝老公跟家人的支持與陪伴，讓我們能一起迎接吳花果的到來。最後也謝謝馬偕醫院的醫護人員，讓我們像家人般被悉心照料。」

