女兒一時認不出嚇哭！沈伯洋年前換新髮型 笑談被民眾陳情半年

民進黨立委沈伯洋理了新髮型，笑談女兒一時認不出嚇哭，直言「這是我今天晚上要面對的人生課題。」 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 立法院今（30）日迎來本會期最後一次院會，民進黨立委沈伯洋頂了一頭新髮型，被媒體以輕鬆題目詢問換髮型的原因。對此，沈伯洋笑說，年前大家都會整理頭髮，但過年前要預約其實非常困難，自己是好不容易才預約到昨天。

沈伯洋進一步透露，另一個重要原因是，辦公室長期接到民眾陳情電話，「說這個頭髮要剪」，相關電話已經接了大概半年，讓同仁承受不少「情緒勞動」。他笑稱，後來民眾發現勸不動，乾脆打電話給其他委員，包括綠委吳沛憶、黃捷、賴惠員等人，請他們記得提醒自己去剪頭髮，「所以我覺得也不能再造成大家的困擾，就趕緊把頭髮稍微整理了一下。」

至於女兒看到新髮型是否有被嚇到，沈伯洋也分享趣事表示，昨晚回家時女兒已經睡著，不過他昨晚在直播時，女兒一度找不到他，太太指給她看之後，女兒反而被嚇到一直哭。

他說，這種情況其實很常見，小孩子看到父母突然改變外貌，例如刮掉鬍子或換髮型，一時之間都會無法接受，「這是我今天晚上要面對的人生課題。」

媒體也追問，新髮型、新氣象，是否有可能在下個新會期擔任黨團幹部？沈伯洋則回應，目前並沒有做任何登記，且他認為自己是否擔任幹部，實際上差別不大。

沈伯洋也指出，因為法案多半與自己的專業相關，仍然常被找去開會，「就算我想躲在研究室，藍白沒有一個禮拜不攻擊我，我全身就不對勁。」他最後笑說，因此自己有沒有擔任幹部，「都已經有幹部的實質效果了」。

