女兒Emma初登場！小禎開心應援 經紀人曝她真實拍攝狀況：一鏡到底

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

台灣首部整外影集《整形過後》20日將播出第3、4集，昨（17）日釋出的最新花絮中，首次演戲的新人演員也就是小禎的女兒Emma（李曼唯）正式登場，為了演好温昇豪飾演的整外醫師「江浩宇」之女「沐瑄」，她在開拍前所做的第一件事，除了表演課，竟是走進柔道館，一次又一次真的被摔。

Emma李曼唯首次演戲，即將在《整形過後》正式登場。（圖／六魚文創提供）

從基礎倒法到過肩摔，從一開始的「不敢倒」，到後來「自己往前衝」，Emma把角色的不服輸，練成身體的本能反應。她坦言，「這是我第一次接觸柔道，雖然看起來只是動作，但真的沒有想像中簡單，花了很多時間練習。」拍攝當天，她更反覆觀察張榕容的排練，上戲後連摔好幾次依然穩穩完成，成功挑戰首次動作戲。

談到與張榕容的合作，Emma滿是感激與崇拜，「她有一種仙女般的特質，只要我有比較卡的地方，她都會直接告訴我怎麼做，或是在拍戲時丟詞給我，讓我可以比較順利進入狀態。」而Emma的首次戲劇演出，也讓媽媽小禎（胡盈禎）全力應援，不僅在社群限動開心喊話：「有夠期待的啦！李小姐這禮拜六要登場了！」連經紀人都感性發文回憶，「她三歲時我就遇見她，轉眼間18歲了。從定裝、跟拍到第一次看到她哭戲一鏡到底，Emma真的是善良可愛的女孩，也會是未來的一顆星星。」讓她的首度亮相備受期待。

Emma李曼唯（左）在《整形過後》與張榕容（右）有不少對手戲，大讚前輩是仙女。（圖／六魚文創提供）

另外，首播後艾怡良與林育品（阿喜）的演出引爆討論。劇中阿喜飾演的單親媽媽，白天在酒店上班，晚上到殯儀館洗大體，背負家庭責任卻長期忽略自己的她，看似內向、其實極為堅韌。阿喜分享角色心境，「已經忘記有多苦了，只看著孩子，義無反顧地往前衝，現在回想起來，為了孩子都值得。」談到與艾怡良的姊妹情，阿喜想起劇中Hana（艾怡良飾）總是無私地把秘訣告訴她、幫忙她，甚至承諾帶她往夢想前進，卻在好不容易看見希望後遭逢重擊，讓她徹底醒悟，「人很快就會被遺忘，你不照顧自己，沒有人會替你照顧；你不保護好自己，也保護不了想保護的人。」





