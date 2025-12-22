女兒Emma獻螢幕初吻！小禎追劇見這幕「少女式歡呼」 超嗨反應曝

四季線上／陳軒泓 報導

女星小禎的女兒 Emma（李曼唯）挑戰戲劇演出，在整形外科醫療影集《整形過後》中首次演戲就獻出「口罩吻」，引發觀眾熱議，她也透露首播時是跟媽媽一起追劇，「她反應很大，一看到就發出少女般的歡呼，可能覺得有登大人的感覺。」談到拍攝當下，她坦言雖然並沒有真正親到，拍攝前仍相當緊張，「爸爸（李進良）、媽媽都有給我一些建議和鼓勵，讓我安心不少。」

Emma（李曼唯）戲劇處女作獻出「口罩吻」，透露媽媽看了發出少女般歡呼（圖：六魚文創提供）

在劇中與 Emma 對戲，飾演飾演唇顎裂患者的曾向鎮，他表示合作前已和 Emma 一起上過表演課，當時就有一些互動。到了現場 Emma 也積極向前輩請教，「向鎮非常專業，加上工作人員一步一步帶著我走，真的讓我安心很多。」曾向鎮也笑說：「Emma是一個很單純的人，情緒都寫在臉上，一開始她很緊張，但過陣子放鬆後合作起來很舒服，不用去猜她現在在想什麼。」而兩人後來也才知道彼此竟是差一輪同生肖，都屬豬，還因此被拱共譜「豬豬戀」！

曾向鎮在《整形過後》飾演唇顎裂患者，透露光是畫特效化妝就達1小時（圖：六魚文創提供）

劇中 Emma 飾演的「江沐瑄」目睹曾向鎮飾演的「小康」因外貌遭到欺負，挺身而出見義勇為，成為小康最重要的陪伴者。Emma 分享，角色的善良源自「不忍心放任別人被世界傷害」，現實生活中雖然沒有類似經驗，但她曾在路上看到小貓被流浪狗欺負，拿旁邊的樹枝把牠們趕走。「還有曾經在超商看到只會台語不會講中文的阿嬤，我有幫她跟店員溝通。」

温昇豪（右起）、Emma 與曾向鎮出席公益活動（圖：六魚文創提供）

為了演出角色會柔道的設定，她也特地上課練習，卻笑稱自己的運動神經不太理想：「如果1到10分，大概只有5分吧，我筋真的太硬，核心也很弱。」她回憶當時訓練情況，「那陣子每天全身痠痛，痠痛貼布一次貼四片，也體驗了人生中摔人跟被摔的感覺，但學到護身法，真的很特別。」

